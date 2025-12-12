Colombia podría otorgarle asilo a Nicolás Maduro en caso de que acuerde abandonar el país - Chilevisión

En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, Colombia dejó entrever que podría otorgarle asilo a Nicolás Maduro.

La encargada de dar a conocer la noticia fue la canciller de ese país, Rosa Yolanda Villavicencio.

La autoridad se abrió a la posibilidad en caso de que el líder del régimen acuerde abandonar el país como parte de una negociación con la administración de Donald Trump.

En conversación con Radio Caracol, la secretaria de Estado aseguró que "en el momento de tensión que existe, pues hay que negociar, y seguramente si EEUU exige una transición o un cambio, pues es una cosa que ellos deben valorar, si esa salida implica que deba vivir en otro país o pedir la protección, pues Colombia no tendría por qué decir que no".

Hasta el momento se desconoce si esta posibilidad surgió por una tratativa real desde Venezuela o si corresponde a una especulación sobre el futuro de Maduro.

Cabe recordar que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también ha sido emplazado por el mandatario norteamericano en más de una ocasión, en el marco de sus acusaciones por "narcoterrorismo".