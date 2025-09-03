 VIDEO | Captan evacuación de sobrevivientes en tragedia de tranvía descarrilado en Portugal - Chilevisión
03/09/2025 18:02

VIDEO | Captan evacuación de sobrevivientes en tragedia de tranvía descarrilado en Portugal

La tragedia ocurrió debido a que el tradicional funicular se salió de las vías debido a un cable que estaba suelto y terminó chocando con un edificio de la ciudad.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles un histórico tranvía de Lisboa, Portugal, descarrilló dejando 14 muertos y 18 heridos, luego de un violento choque contra un edificio

De acuerdo a información preliminar la tragedia fue provocada porque el Ascensor de Gloria se salió de las vías debido a un cable que estaba suelto. 

En videos que circulan en redes sociales se muestra la máquina completamente destruída al costado de la calle, mientras los sobrevivientes descienden del tranvía. 

El accidente convocó el Servicio Nacional de Emergencias que llegó al lugar para prestar ayuda a las víctimas, junto con  61 efectivos del Regimiento de Bomberos de Lisboa.

En desarrollo...

