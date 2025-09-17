 VIDEO | Así reaccionó Tyler Robinson al escuchar que piden pena de muerte por asesinato de Charlie Kirk - Chilevisión
17/09/2025 12:44

VIDEO | Así reaccionó el sospechoso por asesinato de Charlie Kirk al escuchar los cargos

Tyler Robinson, el principal sospechoso por el asesinato del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, compareció ante la corte distrital de Utah.

Recientemente se viralizó un video del momento en que Tyler Robinson, principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, comparece por primera vez ante la corte distrital de Utah

En el registro se muestra cómo el joven de 22 años no transmite ninguna expresión facial al ser informado de los cargos que se presentaron en su contra, incluso que se solicita la pena de muerte

Los cargos contra Tyler Robinson por asesinato de Charlie Kirk 

Durante la audiencia, el fiscal Jeff Gray informó que el joven de 22 años enfrentará 7 cargos

  • Asesinato agravado
  • Descarga ilegal de un arma de fuego
  • Dos de obstrucción a la justicia
  • Dos de manipulación de testigos.
  • Comisión de un delito violento en presencia de menores.

Asimismo, informó a la prensa que pedirán la pena capital para Robinson

Asesinato de Charlie Kirk en una universidad de Utah 

El martes 10 de septiembre, el activista político conservador estadounidense Charlie Kirk fue asesinado a tiros mientras participaba de una charla en la Universidad del Valle de Utah

A una semana del homicidio, Tyler Robinson es el principal sospechoso de haber cometido el crimen.

El individuo fue detenido el viernes 12, casi 33 horas después del crimen, luego de que un miembro de su familia diera el aviso a la policía.

