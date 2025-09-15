Se niega a cooperar: Esta es la pena que arriesga el principal sospechoso del crimen de Charlie Kirk - Chilevisión

A casi una semana de ocurrido el crimen de Charlie Kirk, el caso ha seguido avanzando con varias novedades.

Recordemos que el activista político fue asesinado el pasado 10 de septiembre en medio de un acto en la Universidad de Utah por —se presume— un joven de 22 años, identificado como Tyler Robinson.

Y, aunque ya lleva varios días detenido, de acuerdo al gobernador de Utah Spencer Cox el presunto tirador se ha opuesto a cooperar con la investigación.

En esa línea, se ha negado a confesar el crimen manteniendo una postura desafiante.

La autoridad local señaló que pedirán pena de muerte para el joven de 22 años, eventual medida que fue respaldada por el presidente de EEUU, Donald Trump.

Este martes, Fiscalía le imputará tres delitos a Robinson: homicidio agravado, descarga de arma de fuego con resultado de lesiones y obstrucción a la justicia.