Se niega a cooperar: Esta es la pena que arriesga el principal sospechoso del crimen de Charlie Kirk - Chilevisión

15/09/2025 09:14

Se niega a cooperar: Esta es la pena que arriesga el principal sospechoso del crimen de Charlie Kirk

El presunto tirador, identificado como Tyler Robinson, se ha negado a colaborar con la investigación y no ha reconocido el asesinato, mostrando una actitud desafiante.

A casi una semana de ocurrido el crimen de Charlie Kirk, el caso ha seguido avanzando con varias novedades.

Recordemos que el activista político fue asesinado el pasado 10 de septiembre en medio de un acto en la Universidad de Utah por se presume un joven de 22 años, identificado como Tyler Robinson.

Y, aunque ya lleva varios días detenido, de acuerdo al gobernador de Utah Spencer Cox el presunto tirador se ha opuesto a cooperar con la investigación.

En esa línea, se ha negado a confesar el crimen manteniendo una postura desafiante.

La autoridad local señaló que pedirán pena de muerte para el joven de 22 años, eventual medida que fue respaldada por el presidente de EEUU, Donald Trump.  

Este martes, Fiscalía le imputará tres delitos a Robinson: homicidio agravado, descarga de arma de fuego con resultado de lesiones y obstrucción a la justicia. 

Detienen al Pastor Soto por atentado contra la autoridad a las afueras del Tedeum Evangélico

