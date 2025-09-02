Tragedia de joven madre en bungee: Murió tras caer al vacío justo frente a su hijo - Chilevisión

"Todo el equipo lamenta esta pérdida. Es una gran tragedia para nosotros". Así calificó la empresa encargada del servicio de saltos extremos tras confirmarse el deceso.

Una verdadera tragedia es la que sacude y enluta por estos días a la familia de Elizaveta Guschina y a toda Rusia: la mujer de 45 años y madre de dos hijos falleció mientras practicaba bungee.

La mujer, que ha sido identificada como una experimentada saltadora y entusiasta de deportes extremos, murió tras caer al vacío desde una plataforma ubicada a 90 metros de altura en un parque de Pavlovsk, San Petersburgo.

Guschina había completado exitosamente el primer salto y se aprestaba a realizar el segundo, momento en el que se desencadenó la tragedia.

Aunque la secuencia de hechos no es del todo clara, todo indica que la mujer de 45 años intentaba tomarse una selfie con su hijo Nikita, de 23, sin las medidas de seguridad adecuadas, lo que generó que terminara precipitándose y falleciendo.

A través de la red social rusa VK, la empresa 23block, encargada del servicio de salto de cuerda, comunicó el deceso a su comunidad.

"Ayer, en circunstancias trágicas, falleció Liza, saltadora experimentada y madre de dos hijos. Elizaveta Guschina, junto a su hijo Nikita, forma parte de nuestro equipo deportivo. Todo el equipo lamenta esta pérdida. Es una gran tragedia para nosotros", escribieron.

La fiscalía de Rusia abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de la joven madre, así como si la empresa cumplió con sus obligaciones y normativa. De esta forma, buscan determinar eventuales responsabilidades.