La trágica historia familiar que golpeó a Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en montaña - Chilevisión

29/08/2025 11:11

La trágica historia familiar que golpeó a Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en montaña

La mujer de 48 años se fracturó una pierna y quedó atrapada en la cumbre del pico Pobeda, sin posibilidad de ser rescatada y mucho menos de bajar por su cuenta.

Publicado por CHV Noticias

La alpinista rusa Natalia Nagovitsyna se ha convertido en protagonista de una de las noticias más dramáticas en el mundo de la escalada.

En medio de su ascenso por pico Pobeba, a más de 7 mil metros de alto en Kirguistán, la mujer de 48 se fracturó una pierna y quedó imposibilitada de regresar a casa por su cuenta y sin chances de ser rescatada.

El gobierno de Kirguistán canceló la búsqueda y, aunque su hijo ha presionado porque se retome, parece ser una decisión definitiva. Así, la vida de Natalia Nagovitsyna suma una nueva tragedia a su haber.

La trágica historia familiar de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada a 7 mil metros de alto en Kirguistán

La alpinista rusa no estaba ahí por casualidad. En realidad, buscaba hacerse con uno de los reconocimientos más importantes en el mundo del montañismo: el premio Leopardo de las Nieves.

El galardón era entregado por la extinta Unión Soviética a quienes accedían a los cinco puntos más altos del desaparecido país; entre ellos estaba pico Pobeda.

En otra de las cumbres seleccionadas, concretamente en Khan Tengri, en 2021, Natalia vivió en carne propia la muerte de Sergey Nagovitsyna, su marido y padre de su hijo.

En esa expedición, la pareja había conseguido llegar a la cima, pero cuando regresaban sucedió lo peor: el hombre sufrió un mortal derrame cerebral. 

La mujer no dejó las cosas así y al año siguiente volvió a subir a la cumbre. Esta vez, lo hizo para dejar una botella de kvas —bebida típica de Eslovenia— y una placa conmemorativa en memoria de su esposo.

El hijo de ambos es quien ha insistido en que se retome la búsqueda, asegurando que su madre sigue viva.

La autoridad de Kirguistán, por su parte, ha descartado continuar con las labores esgrimiendo condiciones climáticas adversas y dificultad de movilizar equipos y acceder a la zona. 

Alpinista rusa atrapada: Sin señales de vida y con rescate cancelado

Según el Ministerio de Situaciones de Emergencia en Kirguistán, el rescate se dio por concluido tras no hallar signos vitales en la tienda de campaña de la alpinista.

Personal de emergencia llegó a esa conclusión tras analizar las imágenes de un dron militar, en las que no se registraron movimientos dentro de la tienda de campaña.

"Según el análisis de los datos obtenidos y teniendo en cuenta una combinación de factores, especialmente las condiciones climáticas extremas y las especificidades de la zona, no se ha detectado ninguna señal de vida", declaró.

Publicidad

