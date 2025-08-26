VIDEO | Hizo señas a la cámara: Captan con vida a alpinista rusa atrapada a 7 mil metros de altura - Chilevisión

La mujer se fracturó la pierna el 12 de agosto y las autoridades aseguran que no es posible rescatarla debido a las complejas condiciones geográficas del lugar.

Ya van dos semanas desde que la alpinista rusa Natalia Nagovitsyna sufrió un accidente y quedó atrapada a más de 7 mil metros de altura en el pico Pobeda, en Kirguistán.

La escaladora se fracturó la pierna y quedó imposibilitada de descender por la montaña. Esto sumado a que se encuentra en un lugar al que no pueden acceder equipos de rescate.

Mientras las autoridades declinaron su búsqueda debido a la complejidad geográfica de la zona, el hijo de la mujer ruega por su rescate e, incluso, logró captar con un drone un registro de ella aún con vida.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Dramático registro de alpinista atrapada

Tras el accidente de Nagovitsyna, los compañeros con los que se trasladaba la brindaron primeros auxilios y bajaron a buscar ayuda. Sin embargo, uno de ellos murió en el trayecto.

Con el paso de los días, la complicación de las condiciones del clima y la imposibilidad de sobrevolar la zona con helicópteros, las esperanzas han disminuido, sin embargo, el hijo de la deportista logró tener novedades.

Mijail Nagovitsyna logró elevar un drone y captar a su madre haciendo señas a la cámara el pasado 19 de agosto. Ante esto, el joven aseguró: “Mi madre está viva”.

Pese a esto, las autoridades de Kirguistán afirman que, según expertos, ya no existen posibilidades de rescatarla con vida.