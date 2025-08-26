 VIDEO | Hizo señas a la cámara: Captan con vida a alpinista rusa atrapada a 7 mil metros de altura - Chilevisión
26/08/2025 19:48

VIDEO | Hizo señas a la cámara: Captan con vida a alpinista rusa atrapada a 7 mil metros de altura

La mujer se fracturó la pierna el 12 de agosto y las autoridades aseguran que no es posible rescatarla debido a las complejas condiciones geográficas del lugar.

Publicado por Gabriela Sambuceti

Ya van dos semanas desde que la alpinista rusa Natalia Nagovitsyna sufrió un accidente y quedó atrapada a más de 7 mil metros de altura en el pico Pobeda, en Kirguistán.

La escaladora se fracturó la pierna y quedó imposibilitada de descender por la montaña. Esto sumado a que se encuentra en un lugar al que no pueden acceder equipos de rescate.

Mientras las autoridades declinaron su búsqueda debido a la complejidad geográfica de la zona, el hijo de la mujer ruega por su rescate e, incluso, logró captar con un drone un registro de ella aún con vida.

Dramático registro de alpinista atrapada

Tras el accidente de Nagovitsyna, los compañeros con los que se trasladaba la brindaron primeros auxilios y bajaron a buscar ayuda. Sin embargo, uno de ellos murió en el trayecto.

Con el paso de los días, la complicación de las condiciones del clima y la imposibilidad de sobrevolar la zona con helicópteros, las esperanzas han disminuido, sin embargo, el hijo de la deportista logró tener novedades.

Mijail Nagovitsyna logró elevar un drone y captar a su madre haciendo señas a la cámara el pasado 19 de agosto. Ante esto, el joven aseguró: “Mi madre está viva”.

Pese a esto, las autoridades de Kirguistán afirman que, según expertos, ya no existen posibilidades de rescatarla con vida.

