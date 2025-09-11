Tragedia en Tailandia: Trabajador de zoológico es atacado y devorado por leones frente a los visitantes - Chilevisión

La terrible situación se dio frente a un grupo de visitantes, que observaban como el cuidador, quien llevaba varios años realizando esa labor, daba de comer a los animales.

Una tragedia ocurrió en el zoológico Safari World Bangkok, Tailandia, luego de un funcionario perdiera la vida tras ser atacados por un grupo de leones.

Según se indicó, cuando la víctima había bajado de su vehículo y llevaba cerca de tres minutos en el espacio de los animales, un león se acercó sigilosamente y se abalanzó sobre él para que luego llegaran el resto del clan.

Ahí y ante la mirada de los turistas, los animales se devoraron a su cuidador, hecho que quedó grabado por uno de los testigos.

Esa práctica es algo habitual, ya que en el lugar los visitantes pueden acercarse a animales salvajes como tigres, leones y osos, que se pasean libremente en su hábitat natural. Además, se les permite alimentarlos en un ambiente controlado, previo pago de un monto cercano a los 50 dólares.