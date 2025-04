“Te lo juro, la necesito”: Jubilado asaltó negocio con pistola y víctima pensó que era una broma - Chilevisión

Tras la incredulidad en primera instancia, la trabajadora del lugar terminó cediendo ante las amenazas y el el adulto mayor se fue con botín cercano a los $200.000 pesos chilenos.

Un inusual hecho delictivo se registró en Santa Fe, Argentina, donde un jubilado protagonizó un asalto a un local comercial.

El hecho ocurrió la tarde del jueves, donde un hombre de entre 70 y 80 años irrumpió en un establecimiento de venta de alimentos y productos para el bienestar.

VER MÁS DE INTERNACIONALEl sujeto llevaba un arma en su mano y fue directo hacia la trabajadora del lugar, exigiendo dinero en efectivo. Sin embargo, tras un breve diálogo, la empleada pensó que todo se trataba de una broma.

Jubilado protagonizó asalto en Argentina

“Necesito un préstamo”, dijo el hombre al irrumpir el local. Ante eso, la trabajadora del lugar lanzó una carcajada, pensando que todo se trataba de un chiste.

Al ver eso, el adulto mayor le mostró el arma que tenía consigo y le dijo “esto es un robo”.

Ante la incredulidad de la mujer, el asaltante insistió en pedir dinero: “Dame la plata, la necesito. Dámela porque no voy a responder de mí”.

“¡No me amenaces, no tengo más plata! Andá y mirá. No me hagas poner nerviosa”, se escucha decir a la víctima quien finalmente terminó cediendo a la petición.

El hombre logró escapar con un botín de $200.000 pesos argentinos (cercano a $220.000 pesos chilenos) y se mantiene prófugo hasta el momento.