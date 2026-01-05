 Suiza congela todos los activos de Nicolás Maduro y sus cercanos para evitar su transferencia al extranjero - Chilevisión
Minuto a minuto
Alerta en Venezuela: Registran disparos cerca del Palacio de Miraflores en Caracas “Estaba tan shock que...”: Estudiante relató llamada con pdte. Boric tras obtener puntaje máximo PAES “¿Por qué mi hija?”: Mamá de joven madre asesinada en Cartagena rompe el silencio con crudo mensaje Jóvenes de Teletón lograron puntajes máximos en PAES 2025: Estudiarán la misma carrera universitaria VIDEO | Así fue el momento: Tricel proclamó a José Antonio Kast como presidente electo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/01/2026 19:49

Suiza congela todos los activos de Nicolás Maduro y sus cercanos para evitar su transferencia al extranjero

Si se comprueba que los posibles fondos fueron obtenidos de forma ilícita, el gobierno del país europeo anunció que buscarán que beneficien al pueblo venezolano.

Publicado por CHV Noticias

El Consejo Federal suizo decidió el lunes bloquear "cualquier activo en Suiza de Nicolás Maduro y otras personas vinculadas a él", a dos días de que el líder venezolano fuera capturado por Estados Unidos en medio de una operación militar en Caracas.

Con esto el país europeo pretende "evitar cualquier fuga de capitales", al mismo tiempo que aclararon que "ningún miembro del actual Gobierno venezolano se ve afectado por esta medida".

Mediante un comunicado emitido por el gobierno, puntualizaron que si los procedimientos judiciales revelan que estos fondos provienen de un origen ilegal, "Suiza se asegurará de que sean devueltos al pueblo venezolano".

En la misma línea, indicaron que “Suiza se esforzará por garantizar que beneficien al pueblo venezolano”.

Para llevar a cabo esta medida, indicaron que la congelación de activos se fundamenta en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA). 

Se trata de una legislación que contempla la congelación de activos de ciudadanos extranjeros "políticamente expuestos" cuando hay argumentos para sospechar que fueron obtenidos mediante corrupción, una gestión delictiva u otros delitos graves.

Esto, informaron, tendrá una vigencia inicial de cuatro años y estará sujeta a revisión conforme evolucione la situación política y judicial.

Esta acción, según el Consejo Federal, también facilitará eventuales procesos de asistencia judicial recíproca entre Suiza y las autoridades venezolanas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Mujeres pueden postular a cuatro bonos para recibir en enero de 2026: Revisa montos y requisitos

Lo último

Lo más visto

“¿Por qué mi hija?”: Mamá de joven madre asesinada en Cartagena rompe el silencio con crudo mensaje

El violento tiroteo ocurrió la madrugada del sábado cuando Daniela Maluenda, de 22 años, viajaba con su hijo de tres años en brazos. El vehículo fue atacado en el balneario de San Sebastián, y el disparo ingresó por la ventana trasera del auto.

05/01/2026

Mujeres pueden postular a cuatro bonos para recibir en enero de 2026: Revisa montos y requisitos

El Sence y el Instituto de Previsión Social cuentan con bonos y subsidios especialmente dirigidos a mujeres. Revisa cuáles son los que puedes recibir en enero y en qué consisten.

05/01/2026

“Hubo momentos en mi infancia que ningún niño debiese vivir”: Hijos de Cristián Campos lanzan acusación

Los hijos de Cristián Campos y Claudia di Girolamo continúan apoyando a la denunciante, pese a que los tribunales sobreseyeron a su padre.

05/01/2026

Jóvenes de Teletón lograron puntajes máximos en PAES 2025: Estudiarán la misma carrera universitaria

Los estudiantes distinguidos son Valentina Zambrano y Sebastián Allendes, Usuarios del servicio de Teletón en Concepción y Valparaíso, respectivamente.

05/01/2026