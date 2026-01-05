Suiza congela todos los activos de Nicolás Maduro y sus cercanos para evitar su transferencia al extranjero - Chilevisión

Si se comprueba que los posibles fondos fueron obtenidos de forma ilícita, el gobierno del país europeo anunció que buscarán que beneficien al pueblo venezolano.

El Consejo Federal suizo decidió el lunes bloquear "cualquier activo en Suiza de Nicolás Maduro y otras personas vinculadas a él", a dos días de que el líder venezolano fuera capturado por Estados Unidos en medio de una operación militar en Caracas.

Con esto el país europeo pretende "evitar cualquier fuga de capitales", al mismo tiempo que aclararon que "ningún miembro del actual Gobierno venezolano se ve afectado por esta medida".

Mediante un comunicado emitido por el gobierno, puntualizaron que si los procedimientos judiciales revelan que estos fondos provienen de un origen ilegal, "Suiza se asegurará de que sean devueltos al pueblo venezolano".

En la misma línea, indicaron que “Suiza se esforzará por garantizar que beneficien al pueblo venezolano”.

Para llevar a cabo esta medida, indicaron que la congelación de activos se fundamenta en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA).

Se trata de una legislación que contempla la congelación de activos de ciudadanos extranjeros "políticamente expuestos" cuando hay argumentos para sospechar que fueron obtenidos mediante corrupción, una gestión delictiva u otros delitos graves.

Esto, informaron, tendrá una vigencia inicial de cuatro años y estará sujeta a revisión conforme evolucione la situación política y judicial.

Esta acción, según el Consejo Federal, también facilitará eventuales procesos de asistencia judicial recíproca entre Suiza y las autoridades venezolanas.