“Quiero que me devuelvan la vida”: Habla por primera vez principal sospechoso en caso Madeleine McCann - Chilevisión

29/09/2025 18:40

“Quiero que me devuelvan la vida”: Habla por primera vez principal sospechoso en caso Madeleine McCann

En una entrevista exclusiva con Sky News, el alemán de 48 años arremetió contra el fiscal Hans Christian Wolters, quien lo acusa de ser el responsable de la desaparición de Madeleine.

Christian Bruckner, principal sospechoso del secuestro y muerte de Madeleine McCann, habló públicamente por primera vez tras recuperar su libertad, ocurrida el pasado 17 de septiembre. 

"Quiero que detengan esta cacería de brujas en mi contra y me devuelvan la vida. Llevo una tobillera y la policía me sigue las 24 horas del día, así que no me siento libre", señaló. 

El fiscal señaló públicamente que tiene pruebas, que no ha revelado,y que demostrarían que Bruckner secuestró y mató a Madeleine. Sin embargo, afirmó que estas aún no son suficientes para arrestarlo y acusarlo.

Tras esto, el sospechoso, quien fue liberado de una condena por violación hace dos semanas, declaró: "El fiscal se negó a reunirse conmigo, pero le dije a su representante que quería su ayuda para recuperar mi vida. Estoy siendo acosado por los medios de comunicación y es su culpa. Quiero que asuma su responsabilidad"

Acusado no quiso referirse a Madeleine McCann

Al ser consultado si había secuestrado y asesinado a Madeleine McCann, el hombre respondió: "Mis abogados defensores me han pedido que no diga nada sobre este tema y, lamentablemente, tengo que atenerme a ello". 

El presunto autor fue sacado de la cárcel por su abogado, Friedrich Fulscher, el 17 de septiembre y, desde entonces, reside en un alojamiento municipal en la ciudad de Neumünster, al norte de Hamburgo.

Donde parte de la prensa rápidamente lo localizaron y revelaron su nueva dirección, lo que provocó la indignación de la comunidad, preocupada por sus condenas por delitos sexuales contra menores.

