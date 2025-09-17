Sale de prisión el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann - Chilevisión

Christian Bruckner, de 48 años, dejó la cárcel y deberá utilizar tobillera electrónica.

A casi dos décadas de su desaparición, el caso de Madeleine McCann sigue dando de qué hablar en el mundo. Sin embargo, esta vez no fue por ella, sino por quien es sindicado como principal sospechoso.

Se trata del alemán Christian Bruckner, de 48 años, apuntado por supuestamente secuestrar —y darle muerte— a la niña británica desde Praia da Luz, Portugal, el 2007.

Y es que el hombre recientemente dejó la prisión de Sehnde, en las cercanías de Hannover.

¿La razón? Bruckner se encontraba cumpliendo una condena de 7 años y medio de cárcel por la violación de una mujer estadounidense en Portugal.

Según Agencia EFE, los investigadores alemanes y la fiscalía de ese país sospechan que Bruckner es el presunto asesino de Madeleine 'Maddie' McCann.

Las sospechas contra Bruckner

En 2020, la Fiscalía de Braunschweig informó que la investigación comenzaba de la base de que McCann había muerto y que había un sospechoso, pero que no pudo reunir las pruebas para llevar al alemán a juicio en ese entonces.

Entre las coincidencias que hicieron tenerlo bajo la lupa de los investigadores está que Bruckner vivió y trabajó temporalmente en Portugal, concretamente en hoteles y complejos turísticos.

De todas maneras, el hito que levantó más sospechas fue cuando un antiguo compañero acudió hasta la policía londinense y lo acusó dando un perturbador supuesto antecedente.

El hombre, identificado como Helge, señaló que se encontró con el sujeto a quien le dijo lo extraño que una niña desapareciera sin dejar rastro. A eso, Bruckner habría respondido: "Sí, no gritó".

El prontuario de Bruckner incluye antecedentes por abuso sexual infantil y posesión de drogas.

Ahora, deberá fijar un domicilio y no podrá abandonarlo, pues portará tobillera electrónica.