Minutos de terror tras atropello masivo en España: Auto arremetió contra hinchas antes de partido - Chilevisión

La tragedia ocurrió en la antesala del enfrentamiento entre Espanyol y Barcelona. De momento se contabilizan 13 heridos.

Conmoción en España han provocado los registros de un atropello masivo ocurrido en la previa del partido de fútbol entre Espanyol y Barcelona.

El accidente ocurrió en las afueras del RCDE Stadium en Barcelona, y de momento habría dejado a 13 personas con heridas leves, según reportan medios españoles.

De momento, reportes preliminares apuntarían a que el conductor habría perdido el control del vehículo, estrellándose contra la multitud.

Si bien no se han registrado heridos de gravedad ni fallecidos, el hecho ocasionó minutos de terror entre los presentes, además de enfrentamientos con la policía del lugar.

De igual manera, a través de redes sociales se han difundido imágenes posteriores al hecho.