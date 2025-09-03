 Luto en Portugal: Los registros del trágico descarrilamiento de tranvía que dejó 15 muertos en Lisboa - Chilevisión
"Impunidad terrible y perversa": La segunda denuncia contra torturadores de hospital de Osorno
03/09/2025 18:31

Luto en Portugal: Los registros del trágico descarrilamiento de tranvía que dejó 15 muertos en Lisboa

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el importante despliegue de bomberos, la policía y los servicios de emergencia médica en medio de la inclinada calle donde se encontraba el vehículo volcado.

Diversos registros han aparecido esta tarde en redes sociales luego del trágico descarrilamiento de un tranvía en la capital de Portugal, que dejó 15 personas fallecidas y otras 18 lesionadas.

El siniestro vial ocurrió en una popular e histórica atracción turística que une los sectores de Jardim de São Pedro de Alcântara, en Bairro Alto y Restauradores.

A raíz de la emergencia, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó “profundamente” el accidente ocurrido en el Ascensor de Gloria “en particular las víctimas mortales y los heridos graves”.

La Procuraduría General de la República (PGR), en tanto, anunció acciones tras el descarriamiento. "Como es habitual en este tipo de situaciones, y tal como lo exige la ley, el Ministerio Público abrirá una investigación", declararon.

El Ayuntamiento de Lisboa además declaró tres días de luto municipal. "El Ayuntamiento de Lisboa ha declarado tres días de luto municipal por las víctimas del trágico accidente en el funicular de Glória", publicó Carlos Moedas en X.

Mira los registros a continuación:

Por la pensión de alimentos: Revelan la discusión que terminó con un padre disparando a su hijo de 2 años

