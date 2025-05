La dieron por muerta en un incendio a días de nacer pero en realidad fue raptada por una tía - Chilevisión

Delimar es el nombre de la protagonista de esta historia, raptada en increíbles circunstancias —con apenas 10 días de nacida— y criada por años lejos de su familia biológica.

Delimar es el nombre de la protagonista de esta historia, raptada en increíbles circunstancias —con apenas 10 días de nacida— y criada por años lejos de su familia biológica.

Para reconstruir el caso de la mujer, hay que remontarse al 15 de diciembre de 1997. Sus padres, Luz y Pedro, eran una pareja de puertorriqueños que residían en Filadelfia, en Estados Unidos, y ella era la tercera de tres hermanos.

A diez días de nacer, la vivienda en la que estaba radicada junto a su familia se incendió y su propia habitación fue consumida por las llamas, con ella supuestamente adentro.

Su madre, Luz, intentó rescatarla, pero nunca la encontró en la cuna, donde debía estar. La misma respuesta se llevó su familia por parte de los bomberos, quienes le entregaron un pedazo de colchón envuelto.

Lo que nadie sabía es que la responsable de su desaparición había sido su tía Carolyn, hermana de Pedro, quien entró a la vivienda antes del siniestro y la dejó cerca de una ventana mientras las llamas consumían el inmueble.

La historia de Carolyn, la 'madre' que raptó a Delimar

Previo al incendio que marcó la vida de la familia, Carolyn compartía con sus compañeros de trabajo, amigos y otros familiares y decía que esperaba su cuarto bebé, una niña.

Lo que no sabía su círculo cercano es que todo era una mentira y que esa niña en realidad era Delimar, quien ella renombró como Aaliyah.

En 2004, a varios años de que transcurriera la tragedia, Luz y Pedro se separaron, hasta que una invitación a un cumpleaños lo cambió todo.

Luz se reunió en una fiesta en la casa de su excuñada, Carolyn, hermana de su expareja Pedro, y aunque no tenía muchas ganas, terminó aceptando.

Y así ocurrió. Luz asistió al cumpleaños, el que marcó un antes y un después en la historia. En la fiesta, ella vio a una niña de seis años e inmediatamente supo que se trataba de su pequeña: "Esa es mi hija".

Ante las sospechas, la mujer ideó un plan para arrancarle un mechón de pelo a Aaliyah, algo que fue advertido por Carolyn.

En respuesta, ella le pidió que se fuera de la casa y desató una discusión: "Hay una señora mala que se quiere quedar contigo", fueron parte de las palabras.

Al final, Carolyn y Aaliyah tuvieron que someterse a pruebas de ADN y, pese a los intentos por alterar los resultados, estos fueron concluyentes y definitivos: Aaliyah era Delimar, dada por muerta en un incendio.

Carolyn se declaró culpable y tuvo que cumplir con una pena de cárcel.

El caso fue recogido por BBC, que entrevistó a Delimar. Asegura que, aunque en un principio fue chocante y difícil de aceptar, pronto comprendió que ella en realidad había sido raptada.

También reveló que estaba acostumbrada al nombre Aaliyah y que no le gustaba su nueva y verdadera identidad: "Lo odié al principio; a veces la gente me llamaba Delimar y yo no les hacía caso".

Una vez que el caso estallara, también se deterioró su relación con Carolyn, su supuesta madre. "Estaba enojada con ella. Pero no me pidió disculpas. Dijo que nos volveríamos a ver. Eso fue todo y sentí que era mi adiós", señaló.