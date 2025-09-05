 EEUU mantiene la ofensiva: Trump despliega 10 aviones de combate contra carteles de droga del Caribe - Chilevisión
05/09/2025 11:59

EEUU mantiene la ofensiva: Trump despliega 10 aviones de combate contra carteles de droga del Caribe

La medida se origina a solo días de que un buque norteamericano atacara una embarcación, dejando a 11 muertos en el sur del Caribe.

Durante la jornada de este viernes, se conoció la decisión de Estados Unidos de desplegar 10 aviones de combate, modelo F-35, en un aeródromo de Puerto Rico. 

La medida se enmarca en una estrategia de Washington para combatir los carteles de droga que ingresarían las sustancias al país norteamericano desde el sur del Caribe.

Se proyecta que este despliegue aumente la tensión entre Estados Unidos y el régimen venezolano de Nicolás Maduro.

El presidente Donald Trump y las autoridades de defensa norteamericanas han decidido mantener la ofensiva y su campaña de militarización en el sur del Caribe. 

Este despliegue de aviones de combate se da a solo días de que un buque estadounidense atacara una embarcación y se confirmara la muerte de 11 personas que vincularon al Tren de Aragua.

Recientemente, en la zona también se reportó la presencia de dos aviones de combate venezolanos, modelo F-16, lo que mantiene en alerta al Pentágono y el resto del continente americano. 

 

