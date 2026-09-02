Donald Trump sugiere cambiar nombre de estrecho de Ormuz a “estrecho de Trump”

El mandatario planteó su propuesta en su red social y argumentó con que “ahora está bajo control de Estados Unidos”.

El presidente Donald Trump sugirió este miércoles cambiar el nombre del estrecho de Ormuz a “estrecho de Trump”.

El mandatario justificó su propuesta con que actualmente Estados Unidos estaría en control del estratégico paso.

“Ahora que está bajo control de Estados Unidos, ¿deberíamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por el estrecho de Trump? “, planteó en su red social.

En esa misma línea, el jefe de la Casa Blanca argumentó que “el cambio de nombre haría que tanto el estrecho como ‘el propio Estados Unidos’ estén más candentes que nunca“.

El mensaje de Trump surge tras los últimos bombardeos estadounidenses contra Irán y en medio de temores sobre un posible nuevo conflicto a gran escala.

