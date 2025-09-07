 Carlo Acutis fue canonizado y se convirtió en el primer santo “millennial” de la Iglesia - Chilevisión
Minuto a minuto
17 detenidos por disturbios durante romería: Metro reabrió una estación y mantiene dos cerradas Mostró cuánto ha crecido: Pdte. Boric compartió fotos con su hija Violeta Incidentes en romería: Adolescente detenido con molotov y encapuchados lanzaron fuegos artificiales Corte de agua en Santiago: Aguas Andinas confirma restablecimiento del suministro Así lograron levantar un edificio de seis pisos en apenas un día en Chile: Ocuparon impresoras 3D
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/09/2025 10:17

Carlo Acutis fue canonizado y se convirtió en el primer santo “millennial” de la Iglesia

En la ceremonia estuvieron presentes los padres de Acutis y sus dos hermanos. Su madre fue la encargada de llevar el relicario del "santo millennial" al altar.

Publicado por CHV Noticias

El Papa León XIV canonizó este domingo a Carlo Acutis y se convirtió en el primer santo "millennial", tras haber sido conocido como el "patrón del internet" por haber utilizado esas plataformas para hablar de Dios.

El joven falleció en 2006 a sus 15 años producto de una leucemia. Junto a él, también se proclamó santo a Pier Giorgio Frassati, quien murió en 1925.

Carlo Acutis se convirtió en el primer santo "millennial"

"Los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación para todos nosotros, sobre todo para los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra", señaló el Papa León XIV en su cuenta de X.

La ceremonia se llevó a cabo en la Plaza de San Pedro, donde estuvo presente ambos padres de Carlo Acutis y sus dos hermanos. Su madre participó activamente y llevó al altar el relicario del "santo millennial".

Hasta el lugar llegaron fieles desde todas las partes del mundo, entre los que se encontraban una gran cantidad de jóvenes. También estuvo presente el presidente de Italia, Sergio Matarella.

En esa misma línea, la tradición dicta que durante la ceremonia de canonización, el prefecto del dicasterio para la Causa de todos los Santos lea la biografía de quienes serán canonizados.

Finalmente, se inscribió el nombre de Acutis y Frassati en el "Libro de Todos los Santos", en latín.

Revisa la publicación de X:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

“No sé por qué causo tanto rechazo”: Sammis Reyes le respondió a Claudio Bravo tras críticas

"El problema es que me fui, volví 14 años después y me doy cuenta de que la mentalidad sigue siendo la misma con gente igual de chaquetera", señaló Sammis, quien defendió su carrera deportiva.

07/09/2025

Horacio Saavedra reacciona al show sinfónico de Pablo Chill-E: “Mi concepto de música...”

El ex director de orquesta del Festival de Viña no se guardó nada y descargó sus opiniones sobre el show sinfónico del cantante urbano a través de una publicación de Instagram.

07/09/2025

Incidentes en romería: Adolescente detenido con molotov y encapuchados lanzaron fuegos artificiales

La marcha en conmemoración a las víctimas de la dictadura militar se dirigía hacia las afueras del Palacio de La Moneda, cuando comenzaron a registrarse una serie de disturbios.

07/09/2025

“Que la vergüenza...”: Pedro Campos envió mensaje tras sobreseimiento definitivo de Cristián Campos

El intérprete fue hasta sus historias en la red social Instagram para publicar un escueto mensaje, luego del rechazo de la Corte Suprema al recurso presentado por el abogado de Raffaella di Girolamo.

05/09/2025