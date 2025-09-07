Carlo Acutis fue canonizado y se convirtió en el primer santo “millennial” de la Iglesia - Chilevisión

En la ceremonia estuvieron presentes los padres de Acutis y sus dos hermanos. Su madre fue la encargada de llevar el relicario del "santo millennial" al altar.

El Papa León XIV canonizó este domingo a Carlo Acutis y se convirtió en el primer santo "millennial", tras haber sido conocido como el "patrón del internet" por haber utilizado esas plataformas para hablar de Dios.

El joven falleció en 2006 a sus 15 años producto de una leucemia. Junto a él, también se proclamó santo a Pier Giorgio Frassati, quien murió en 1925.

"Los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación para todos nosotros, sobre todo para los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra", señaló el Papa León XIV en su cuenta de X.

La ceremonia se llevó a cabo en la Plaza de San Pedro, donde estuvo presente ambos padres de Carlo Acutis y sus dos hermanos. Su madre participó activamente y llevó al altar el relicario del "santo millennial".

Hasta el lugar llegaron fieles desde todas las partes del mundo, entre los que se encontraban una gran cantidad de jóvenes. También estuvo presente el presidente de Italia, Sergio Matarella.

En esa misma línea, la tradición dicta que durante la ceremonia de canonización, el prefecto del dicasterio para la Causa de todos los Santos lea la biografía de quienes serán canonizados.

Finalmente, se inscribió el nombre de Acutis y Frassati en el "Libro de Todos los Santos", en latín.

