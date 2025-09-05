Canonizarán a Carlo Acutis, el primer santo millennial: Así puedes ver la ceremonia en vivo - Chilevisión

La Plaza de San Pedro será escenario de la inscripción de los beatos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati en el registro de santos.

Tras varios meses de incertidumbre, finalmente Carlo Acutis sí será canonizado en una ceremonia que ocurrirá este fin de semana en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.

El joven italiano, considerado el "primer santo millennial", falleció a los 15 años en 2006 a causa de una leucemia, pero su historia trascendió esas fechas y llegó hasta la actualidad.

A Carlo Acutis, estudiante y programador de informática, se le atribuyeron dos milagros: uno en 2013, en Brasil, y otro en 2022 en Costa Rica.

Por ese motivo, en 2020 el papa Francisco lo beatificó y decretó su canonización, que se vio suspendida por la muerte del sumo pontífice.

Ahora, según Vatican News, el papa León XIV ordenó retomar la ceremonia y sumar al beato Pier Giorgio Frassati. Ambos serán inscritos en el Registro de los Santos.

¿Cómo y a qué hora ver la canonización de Carlo Acutis?

Puedes seguir en vivo la canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati a través de internet, concretamente en la página de Vatican Media (clic acá), sitio web oficial del Vaticano.

La ceremonia se llevará a cabo alrededor de las 4:00 am (hora de Chile) este domingo 7 de septiembre.