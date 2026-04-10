Artemis II regresa a la Tierra HOY: Todo lo que debes saber de su retorno

La tripulación de la misión retorna al planeta este viernes tras más de una semana en el espacio. En su viaje de vuelta, la nave Orión se enfrentará a distintas condiciones para realizar su amerizaje. Conoce acá cómo será.

Artemis II retorna a la Tierra este viernes tras diez días fuera del planeta. Orión ya viene de regreso a 40 mil km/h, velocidad que disminuirá a 500 km/h una vez atravesada la atmósfera.

En ese momento, la nave de la NASA alcanzará una temperatura de 3 mil grados, por lo que se emplearán diversos mecanismos para amortiguar el amerizaje y evitar los distintos riesgos que se podrían presentar.

Una de las técnicas es la utilización de una especie de escudo térmico como cubierta, el cual busca proteger a la tripulación de cuatro astronautas que viajaron al espacio el 1 de abril a sobrevolar la Luna.

Además, tras el cruce de la atmósfera del planeta se desplegarán al menos once paracaídas que ayudarían en la disminución de la velocidad y la temperatura.





¿Cuándo y cómo volverá el Artemis II a la Tierra?

Serán trece minutos los que se demorará Orión en realizar su amerizaje, luego de atravesar la atmósfera. Así, la nave caerá en pleno Oceáno Pacífico, en específico en las costas de Estados Unidos (EE.UU).

En San Diego, California, un barco estará encargado de salvaguardar a los cuatros tripulantes de la misión Artemis II. De igual manera, para su seguridad habrá otras embarcaciones pendientes de su llegada.

Se espera que eso sea a las 20:07 horas de Chile. Es por esto que el canal CHV Noticias transmitirá el retorno en vivo a partir de las 19:00 horas de este viernes, tanto como en su señal online y en la app MiCHV.