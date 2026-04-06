“Los queremos”: El mensaje con el que Artemis II se despidió temporalmente de señal de la NASA

La tripulación de la nave Orion anotó este lunes dos históricas hazañas a nombre de toda la humanidad. Tras ver el lado oculto de la Luna, ahora se preparan para regresar a casa.

“A todos los que están ahí abajo, en la Tierra —y alrededor de ella— Los queremos, desde la Luna“. Con esas palabras, la tripulación de la misión Artemis II se despidió esta tarde antes de perder momentáneamente la señal de contacto con la base de operaciones de la NASA.

“Nos vemos al otro lado”, contestó el centro de control de misión desde Houston a los astronautas, quienes en horas de esta tarde hicieron historia al observar lugares de la cara oculta de la Luna nunca antes vistos por la humanidad.

Cerca de 40 minutos después se recuperó la señal y el vídeo en directo de la agencia espacial estadounidense mostraba la inédita vista de una pequeña Tierra saliendo detrás de una gran Luna.

La histórica hazaña de Artemis II

Horas antes lograron otra hazaña: Alcanzaron su punto más cercano a la Luna, que fueron 406.778 kilómetros, batieron el récord que desde 1970 ostentaban los astronautas de Apolo 13 y anotaron la mayor distancia de la Tierra jamás alcanzada por el ser humano.

“Hoy, en nombre de toda la humanidad, ustedes están yendo más allá de esa frontera“, dijo Jenni Gibbons a la tripulación, desde Houston.

En respuesta, el astronauta Jeremy Hansen manifestó que el momento estaba pensado “para desafiar a esta generación y a la siguiente, para asegurarnos de que este récord no dure mucho tiempo“.

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El emotivo momento en la nave Orion

En cuanto a su observación de la Luna, la tripulación propuso este lunes designar dos cráteres que hasta ahora no tenían nombre. Uno en honor a su apodo para la nave espacial: “Integrity”.

El segundo cráter llevó el nombre de Carroll y su significado es todavía más emotivo. Fue bautizado así en honor de la difunta esposa del comandante de la misión Reid Wiseman, quien murió de cáncer.

“Es un punto brillante en la Luna”, dijo Hansen, con la voz quebrada por la emoción. “Y nos gustaría llamarlo Carroll”, reveló, antes de abrazar a sus compañeros.

En uno de los momentos más emotivos de la misión, en el control de la misión en Houston se guardó un momento de silencio y respondieron: “Cráteres Integrity y Carroll, recibido fuerte y claro. Gracias”, dijo Gibbons.