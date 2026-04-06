Artemis II: Sigue la transmisión EN VIVO del sobrevuelo a la Luna

Los cuatro astronautas sobrevolarán la Luna en una hazaña histórica que será transmitida en múltiples plataformas.

Este lunes, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch de la NASA y Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) sobrevolarán la Luna en el marco de la misión Artemis II.

Se trata de uno de los hitos más importantes de la misión, lo que permitirá sentar las bases para poder repetir la hazaña en el futuro y también poder hacer lo mismo en Marte.





Sigue la transmisión EN VIVO del sobrevuelo a la Luna

Los astronautas solo van a sobrevolar el satélite natural, a fin de hacer observaciones científicas y aprovechar la fuerza de gravedad lunar para encaminar el retorno a la Tierra.

El sobrevuelo se llevará a cabo a las 13:00 horas en Chile continental y a las 14:00 en las regiones de Aysén y Magallanes.

Podrás seguir la transmisión en vivo de esta hazaña histórica a través del canal de YouTube de la NASA, NASA+, Amazon Prime, Apple TV, Netflix, Hulu, Peacock, HBO Max y Roku y por nuestra señal de CHV Noticias.

También podrás seguir la transmisión en vivo ACÁ: