Tras ultimátum de Trump: Esta es la condición de EEUU para el alto al fuego con Irán

Horas antes de que se cumpliera el plazo establecido por Donald Trump, el mandatario realizó un anuncio en el que estableció un requisito para llegar a un acuerdo definitivo de alto al fuego.

Durante las últimas semanas la tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar en medio de amenazas cruzadas, ataques aéreos y amenazas de un conflicto mayor.

En las últimas horas el presidente Donald Trump impuso un ultimátum al país asiático para que cumpla condiciones como reabrir el Estrecho de Ormuz y renunciar a programas militares avanzados, bajo la amenaza de que se puedan realizar ataques más amplios.

Cabe recordar que el cierre parcial del estrecho por parte de Irán ha interrumpido el tránsito de petróleo, impactando los precios a nivel global. La situación también llegó a Chile, donde se registró una importante alza en los combustibles tras ajustes al Mepco, sistema de estabilización de precios que fue descartado por el Gobierno de José Antonio Kast.





El mandatario estadounidense había dado plazo hasta las 20 horas de este martes 7 de abril para concretar la apertura del estrecho y en caso contrario había anunciado que “toda una civilización morirá esta noche”.

Sin embargo, a pocas horas de que se cumpliera el plazo, Donald Trump realizó un anuncio de extensión de dicho plazo.

La condición de EEUU para el alto al fuego con Irán

Donald Trump, con un mensaje compartido en Truth Social, anunció que suspenderá los bombardeos previstos para esta noche con una condición.

El presidente de los Estados Unidos señaló que pondrá un alto a los ataques siempre y cuando Irán acepte la “apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz”.

“¡Será un alto el fuego bilateral! El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Medio Oriente”, afirmó.

Con respecto a la fecha, señaló que el plazo se extiende por dos semana que “permitirán finalizar y concretar el acuerdo“.

“Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores”, detalló.