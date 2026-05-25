Los 10 ministerios que la UDI propone fusionar: Piden al gobierno un anuncio en la Cuenta Pública

Los diputados Guillermo Ramírez, Flor Weisse y Eduardo Cretton insistieron en la idea de modernizar el Estado mediante la unión de distintas carteras.

La Unión Demócrata Independiente (UDI) volvió a instalar el debate sobre el tamaño del Estado y pidió al presidente José Antonio Kast que anuncie una reducción de ministerios durante la próxima Cuenta Pública del 1 de junio.

La propuesta, impulsada por los diputados Guillermo Ramírez, Flor Weisse y Eduardo Cretton, busca fusionar diez carteras para pasar de los actuales 25 ministerios a 19 en una primera etapa .

El planteamiento surge luego de que el gobierno consolidara la figura de los “biministros”, con autoridades encabezando más de una cartera al mismo tiempo.

Actualmente, Claudio Alvarado lidera Interior y Segegob; Louis de Grange está a cargo de Transportes y Obras Públicas; y Daniel Mas encabeza Economía y Minería. Para la bancada gremialista, este escenario demuestra que “es perfectamente viable” avanzar hacia una estructura estatal más compacta.





La propuesta de la UDI por reducción de ministerios

La bancada de la UDI propone las siguientes fusiones de ministerios:

Educación, Ciencias y Cultura

Interior, Segpres y la Segegob

Vivienda y Bienes Nacionales

Minería y Energía

Según los parlamentarios, el objetivo es disminuir la burocracia y modernizar el funcionamiento del Estado.

“Hoy existe una necesidad urgente de modernizar el Estado, hacerlo más eficiente y ponerlo a la altura de las exigencias actuales de nuestro país”, afirmaron.

“Lo que estamos planteando es avanzar en la integración de ministerios que hoy cumplen funciones complementarias o que presentan duplicidad de tareas”, agregaron desde la UDI, insistiendo en que la medida permitiría una gestión “más simple y eficiente”.

Además, recordaron que durante la discusión de la Ley de Presupuestos 2026 votaron en contra de las partidas de la Segpres y la Segegob precisamente para abrir el debate sobre una eventual fusión de ambas carteras.