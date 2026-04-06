06/ 04/ 2026 09:00

“Abran el maldito estrecho, bastardos”: Trump promete desatar “infierno” en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva amenaza en contra de Irán exigiendo que reabran el estrecho de Ormuz. “Abran el maldito estrecho, bastardos locos o vivirán en el infierno”, señaló el mandatario a través de Truth Social. Cabe recordar que el Gobierno Iraní mantiene el control de dicho paso estratégico de circulación de buques petroleros hacía todo el mundo, incluida la nación norteamericana.