Regreso de Artemis II a la Tierra: Dónde y a qué hora ver esta histórica misión en vivo por Chilevisión

Los astronautas Víctor J. Glover, Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen se preparan para regresar a casa tras una misión que quedó inscrita en la historia. Chilevisión llevará los detalles a cada rincón del país.

Tras completar una impresionante e histórica hazaña, que consistió en alcanzar el punto más lejano jamás registrado por humanos, la misión Artemis II ya entró en su fase final: el retorno al planeta Tierra.

En esta etapa, la nave Orion abandonó la órbita lunar durante el martes (séptimo día de la misión), momento en que la gravedad terrestre comenzó a dominar nuevamente su trayectoria.

Según expertos, el retorno importa casi tanto como el propio viaje lunar: es una prueba para demostrar que la NASA domina la tecnología necesaria para inaugurar una nueva era de exploración espacial.

Según el calendario de la agencia estadounidense, Artemis II reingresará a la atmósfera terrestre este viernes 10 de abril. La transmisión, igual que en el despegue, podrá verse en el Canal CHV Noticias, tanto en el cable como en plataformas digitales.

Cómo ver el regreso de Artemis II al planeta Tierra

Hora del reingreso: A partir de las 19:30 horas de este viernes.

¿Dónde verlo? Plataformas digitales de CHV Noticias y el Canal CHV Noticias.

Plataformas digitales de CHV Noticias y el Canal CHV Noticias. ¿Cómo verlo? Canal CHV Noticias, señal online y en la app MiCHV.

Los detalles del reingreso de Artemis II

El módulo tripulado por cuatro astronautas entrará a la atmósfera cerca del sureste de Hawái a una velocidad máxima de 38.400 km/h y demorará alrededor de 13 minutos en amerizar en el océano Pacífico, cerca de las costas de California.

La reentrada será uno de los momentos más complejos de la misión, pues la cápsula deberá soportar temperaturas extremas producto de la fricción, antes de desplegar paracaídas y caer en el mar.

En algún punto del descenso, la nave pasará por un apagón de comunicaciones de seis minutos. Esto, debido a que el calor extremo generará una capa de plasma alrededor de la cápsula que bloqueará temporalmente las señales.