Gobierno presenta esperado Plan de Seguridad: Contempla tres ejes y 65 medidas

El plan tiene entre sus iniciativas más relevantes la recuperación de barrios, la protección de niños y víctimas, las cárceles bajo control del Estado, entre otras.

Este martes el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, presentó ante el Senado el Plan Operativo de Seguridad Pública 2026-2030, propuesta que según señalaron del Gobierno, completa 65 medidas orientadas a prevenir la delincuencia, recuperar el control territorial y fortalecer a las policias.

“La seguridad también exige un cambio cultural: volver a poner del lado correcto a las víctimas, a las familias honestas y a las policías. Durante demasiado tiempo se normalizó la impunidad y se relativizó el respeto a la ley. Nosotros vamos a hacer lo contrario: respaldar a quienes cumplen, perseguir a quienes delinquen y poner al Estado a trabajar con decisión, coordinación y presencia en terreno”, indicó la autoridad.

La presentación de este plan llega tras el reordenamiento impulsado por el nuevo titular de la cartera luego de la salida de la exministra Trinidad Steinert, quien fue objeto de duras críticas por no presentar una estrategia concreta en una de las áreas que constituía uno de los principales ejes de la campaña presidencial de José Antonio Kast.





En qué consiste el Plan de Seguridad Pública presentado por el Gobierno

Según comunicó el Gobierno, las 65 medidas se dividirán en 39 acciones operativas y 26 proyectos de ley priorizados, los cuales a su vez estarán divididos en tres ejes y siete focos de gestión.

El primer eje del Plan Operativo de Seguridad Pública estará enfocado en programas de prevención focalizados, fortalecimiento de la atención a víctimas y protección de niños y adolescentes vulnerables al reclutamiento por organizaciones criminales.

Respecto al eje dos, este constará de aumentar el despliegue operativo, además de recuperar control en las diferentes zonas ha donde ha llegado el crimen organizado, entre ellas: las fronteras, rutas, barrios, cárceles y puerto.





Por último, el tercer eje se centrará en fortalecer las capacidades del Estado, aumentando la dotación policial, modernizando los sistemas de inteligencia, fortaleciendo la coordinación institucional y consolidando una sola línea de mando para el Sistema de Seguridad Pública.

Entre los focos de gestión destacados por el Ejecutivo se encuentran: