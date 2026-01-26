VIDEO | Martillero público fue baleado por delincuentes en San Bernardo tras retirar dinero de un banco - Chilevisión

Un martillero público fue baleado por un grupo de delincuentes que lo interceptaron en San Bernardo para robar el dinero que minutos antes había retirado de una sucursal bancaria.

Se trató de un robo con violencia ocurrido alrededor de las 11 de la mañana por parte de un grupo de sujetos que, según información preliminar, serían de nacionalidad extranjera.

Fueron cerca de seis hombres los que intimidaron a la víctima, intentando hacerle una encerrona. Una vez abajo del auto procedieron a dispararle inmediatamente y el martillero recibió impacto balístico en su cuello, el que le causó lesiones de menor gravedad.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

De todas maneras, el hombre impidió el robo realizando una maniobra con su auto para huir de los antisociales.

Según detalló el capitán Claudio Valenzuela de l a 14° Comisaría San Bernardo, “los sujetos no alcanzaron a cometer el delito debido a que la víctima reaccionó y pudo huir de esta situación”.

La víctima logró refugiarse en un lugar cercano donde le dieron asistencia y lo trasladaron hasta el Hospital Parroquial de San Bernardo.

De acuerdo al relato de Carabineros, el martillero público “retirado una cantidad indeterminada de dinero de un banco en la comuna de Cerrillos y se había desplazado hacia la comuna de San Bernardo donde fue interceptado”.