 VIDEO | Martillero público fue baleado por delincuentes en San Bernardo tras retirar dinero de un banco - Chilevisión
Minuto a minuto
El mercado de las placas patentes robadas ¿Para qué las usan los delincuentes? Amplían detención contra Ángela Vivanco: Quedará recluida “en tránsito” tras formalización Hay alto peligro de propagación: Reportan incendio forestal en sector Lo Fontecilla en Lampa “Anda bajoneado por su bicicleta”: Padre que perdió su casa en Lirquén pide ayuda por el cumpleaños de su hijo VIDEO | Perdieron el bus, lo persiguieron por la Ruta 5 y lo detuvieron para apedrearlo en Coquimbo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
26/01/2026 15:50

VIDEO | Martillero público fue baleado por delincuentes en San Bernardo tras retirar dinero de un banco

La víctima había retirado dinero de una sucursal bancaria en Cerrillos y fue interceptado por un grupo en San Bernardo que intentó robarle disparando en su contra. El hombre fue herido por una bala a la altura de su cuello.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Un martillero público fue baleado por un grupo de delincuentes que lo interceptaron en San Bernardo para robar el dinero que minutos antes había retirado de una sucursal bancaria. 

Se trató de un robo con violencia ocurrido alrededor de las 11 de la mañana por parte de un grupo de sujetos que, según información preliminar, serían de nacionalidad extranjera

Fueron cerca de seis hombres los que intimidaron a la víctima, intentando hacerle una encerrona. Una vez abajo del auto procedieron a dispararle inmediatamente y el martillero recibió impacto balístico en su cuello, el que le causó lesiones de menor gravedad.

De todas maneras, el hombre impidió el robo realizando una maniobra con su auto para huir de los antisociales.

Según detalló el capitán Claudio Valenzuela de l a 14° Comisaría San Bernardo, “los sujetos no alcanzaron a cometer el delito debido a que la víctima reaccionó y pudo huir de esta situación”.

La víctima logró refugiarse en un lugar cercano donde le dieron asistencia y lo trasladaron hasta el Hospital Parroquial de San Bernardo. 

De acuerdo al relato de Carabineros, el martillero público “retirado una cantidad indeterminada de dinero de un banco en la comuna de Cerrillos y se había desplazado hacia la comuna de San Bernardo donde fue interceptado”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Licencia de conducir: La lista de conductores que no tendrán que renovar el documento este 2026

Lo último

Lo más visto

“Rehizo su vida en pareja hace...”: Álvaro Ballero sorprendió con descargo sobre Ludmila Ksenofontova

Especulaciones en portales de farándula apuntan a que ambos encontraron otra vez el amor tras su ruptura matrimonial. Sin embargo, este fin de semana los dos se vieron envueltos en polémicas.

26/01/2026

Permiso de circulación 2026: Revisa quiénes pagan menos, la tasación fiscal y el monto por auto

La nómina de tasación de este año para vehículos livianos y pesados fue publicada por el SII. Conoce el valor del permiso de circulación aquí.

26/01/2026

Partido benéfico terminó con 2 asesinados en La Florida: Una víctima fue acribillada con 27 disparos

Lo que pretendía ser una actividad a beneficio de los damnificados para los incendios forestales del sur de Chile terminó en tragedia luego de una fatal balacera. Fiscalía ECOH y PDI investigan el caso.

26/01/2026

“Yo pertenezco al pueblo”: Naya Fácil confesó la verdad tras rechazar ir a la Gala de Viña 2026

En el último capítulo de Primer Plano, la influencer se descargó contra la organización del evento y recordó su fallida Gala del Pueblo. "Sentí una discriminación", lanzó.

26/01/2026
Publicidad