Reportan hallazgo de cadáver en canal de San Bernardo: Carabineros trabaja en el lugar - Chilevisión

11/01/2026 18:42

Reportan hallazgo de cadáver en canal de San Bernardo: Carabineros trabaja en el lugar

Personal de Carabineros se encuentra desarrollando un operativo en el sitio del suceso.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este domingo se reportó el hallazgo de un cadáver en un canal de la comuna de San Bernardo, región Metropolitana. 

De acuerdo a información preliminar, Carabineros se encuentra en el sitio del suceso con un procedimiento en desarrollo. 

Asimismo, en el lugar se realizarán las primeras indagaciones para determinar si existe participación de terceros. 

Encuentra cadáver en canal de San Bernardo 

Luego de que se conociera el hallazgo, personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se trasladó al lugar para llevar a cabo la investigación. 

En desarrollo...

