“Fue un milagro salir”: Angelo Pierattini reaparece en redes con emotiva carta tras superar accidente - Chilevisión

El músico utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje de agradecimiento y comunicar que ya fue dado de alta tras pasar semanas en la Unidad de Cuidados y Tratamientos Intensivos.

Durante la mañana de este domingo, el músico chileno Angelo Pierattini reapareció en redes sociales tras superar dos semanas de hospitalización producto de un grave accidente automovilístico.

A través de su cuenta de Instagram, el artista compartió una carta escrita a mano en la que agradeció a todos quienes le enviaron muestras de apoyo y al cuerpo médico que lo asistió.

"Sus oraciones, actos de fe, espiritualidad, profundo amor y la expertiz del personal médico de la Mutual de Seguridad me tienen de alta y en pleno proceso de rehabilitación".

Angelo Pierattini reaparece en redes agradeciendo a sus seguidores

Mediante una serie de fotografías de una carta escrita a mano, el músico afirmó estar de alta y detalló lo ocurrido.

"El 29 me chocaron, estuve grave, en coma, intubado varios días… fue un milagro salir de ahí", señaló para luego agradecer a todo su círculo por los mensajes y oraciones.

"Estoy feliz, dando la lucha día a día pa’ reencontrarnos pronto en algún mágico escenario. Mil gracias por esa conexión hermosa, sus comentarios, cooperaciones y a esta vida que nos cruzó por el simple hecho de amar la música", indicó.