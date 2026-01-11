 “Fue un milagro salir”: Angelo Pierattini reaparece en redes con emotiva carta tras superar accidente - Chilevisión
11/01/2026 19:03

“Fue un milagro salir”: Angelo Pierattini reaparece en redes con emotiva carta tras superar accidente

El músico utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje de agradecimiento y comunicar que ya fue dado de alta tras pasar semanas en la Unidad de Cuidados y Tratamientos Intensivos.

Publicado por CHV Noticias

Durante la mañana de este domingo, el músico chileno Angelo Pierattini reapareció en redes sociales tras superar dos semanas de hospitalización producto de un grave accidente automovilístico.

A través de su cuenta de Instagram, el artista compartió una carta escrita a mano en la que agradeció a todos quienes le enviaron muestras de apoyo y al cuerpo médico que lo asistió. 

"Sus oraciones, actos de fe, espiritualidad, profundo amor y la expertiz del personal médico de la Mutual de Seguridad me tienen de alta y en pleno proceso de rehabilitación".

Angelo Pierattini reaparece en redes agradeciendo a sus seguidores 

Mediante una serie de fotografías de una carta escrita a mano, el músico afirmó estar de alta y detalló lo ocurrido. 

"El 29 me chocaron, estuve grave, en coma, intubado varios días… fue un milagro salir de ahí", señaló para luego agradecer a todo su círculo por los mensajes y oraciones. 

"Estoy feliz, dando la lucha día a día pa’ reencontrarnos pronto en algún mágico escenario. Mil gracias por esa conexión hermosa, sus comentarios, cooperaciones y a esta vida que nos cruzó por el simple hecho de amar la música", indicó. 

