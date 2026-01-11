 Avioneta que combatía incendio forestal capotó en Lebu: Piloto fue trasladado de urgencia - Chilevisión
11/01/2026 17:59

Avioneta que combatía incendio forestal capotó en Lebu: Piloto fue trasladado de urgencia

El suceso fue informado por la Dirección General de Aeronáutica Civil en horas de este domingo.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este domingo, se reportó la caída de una avioneta en la comuna de Lebú, región del Bíobío.

De acuerdo a información preliminar entregada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), esta se habría encontrado combatiendo un incendio forestal en el sector de Trancalco.

Asimismo, se informó que tras el suceso se inició un operativo y el piloto logró ser rescatado y fue trasladado hasta un centro asistencial de Concepción.

Personal de Carabineros y de la DGAC se trasladaron al lugar donde se encuentra la aeronave para realizar las primeras indagaciones y las causas del accidente.

En cuanto al modelo de la avioneta, se trataría de un Air Tractor AT-802.

Noticia en desarrollo...

