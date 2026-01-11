Pdte. Boric ofrece colaboración al gobierno argentino ante catástrofe por incendios en la Patagonia - Chilevisión

A través de su cuenta de X, el mandatario ofreció colaboración al gobierno trasandino que enfrenta complejo escenario en varias provincias.

Una catástrofe afecta a la Patagonia argentina, específicamente a las provincias de Neuquén, Santa Cruz y Río Negro, donde se han registrado varios incendios forestales de gran magnitud.

De hecho, el fuego se ha vuelto incontrolable y de acuerdo a la información de las autoridades locales las llamas han consumido más de 4.000 hectáreas y ha provocado la evacuación de 3.000 personas.

De acuerdo a la investigación que lleva adelante la fiscalía trasandina, los focos de este enorme siniestro habrían comenzado intencionalmente con el uso de acelerantes.

Pdte Boric ofrece colaboración a Argentina por incendios en la Patagonia

A través de su cuenta en X, el presidente Gabriel Boric ofreció colaboración al gobierno trasandino.