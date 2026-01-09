Catástrofe en la Patagonia argentina: Incendios forestales han consumido más de 4 mil hectáreas - Chilevisión

Una catástrofe sacude a la Patagonia argentina, específicamente, a las provincias de Nequén, Santa Cruz y Río Negro, donde se han registrado varios incendios forestales de gran magnitud que han dejado imágenes dramáticas. Esto, porque el fuego se ha vuelto incontrolable, las llamas han consumido más de 4.000 hectáreas y han provocado la evacuación de 3.000 personas. Según informó la fiscalía trasandina, un foco de este siniestro habría comenzado intencionalmente con el uso de acelerantes, pero hasta ahora se desconoce la identidad de los involucrados.