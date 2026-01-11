 Anuncian 37° para este domingo en Santiago: ¿En qué zona será el peak del calor extremo? - Chilevisión
11/01/2026 10:14

Anuncian 37° para este domingo en Santiago: ¿En qué zona será el peak del calor extremo?

A pesar de que ayer sábado los termómetros alcanzaron los 35° en la capital, en esta jornada el calor será aún más extremo.

Este sábado, los termómetros alcanzaron los 35° en la región Metropolitana y este domingo no solo se alcanzará esa temperatura, sino que se superará.

Para esta jornada se espera nuevamente el calor extremo en Santiago, donde la máxima superaría en 2° lo de ayer quedando en 37°. 

Como es habitual en la capital, la temperatura más extrema tendrá lugar en la zona norte, donde comunas como Quilicura, Lampa y Colina habrá uno o dos grados más que en el centro de la ciudad. 

Revisa las máximas para las distintas zonas de Santiago

Temperaturas bajarán en los próximos días

Los 37° de este domingo será la última jornada de esta ola de calor, ya que a partir del lunes las temperturas bajarán dando algo de respiro y estancándose en los 30°.

Para el lunes se espera una máxima 31°, el martes será de 32°, mientras que miércoles y jueves se alanzarán los 30°. 

