Alerta por calor extremo en 4 regiones del país: este domingo las temperaturas llegarán a 38º - Chilevisión

10/01/2026 17:32

Alerta por calor extremo en 4 regiones del país: este domingo las temperaturas llegarán a 38º

Desde la Dirección Meteorológica de Chile indicaron que las altas temperaturas comenzarán desde la tarde del día sábado 10 hasta la tarde del domingo 11 de enero.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por temperaturas extremas en cuatro regiones del país.

Según lo informado por el organismo, la nueva ola de calor afectará principalmente a la zona centro sur del país en las regiones: Metropolitana, O'Higgins, Maule y Ñuble

Asimismo, detallaron que la causa será un dorsal en altura, fenómeno que provocará que el aire descienda y se caliente, subiendo la temperatura y llegando hasta los 38°C en algunos sectores.

Hasta 38º: Alerta por temperaturas extremas en cuatro regiones de Chile

Desde MeteoChile alertaron que los termómetros alcanzarán temperaturas extremas entre la tarde del sábado 10 y la tarde del domingo 11 de enero. 

Región Metropolitana

Región de O'Higgins 

Región del Maule

Región de Ñuble 

Puedes ver el mapa completo de la alerta a continuación: 

Publicidad

