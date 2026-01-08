Alerta por tormenta eléctrica en seis regiones de Chile: Revisa zonas afectadas y horarios - Chilevisión

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, el fenómeno podría registrarse en seis comunas; dos al norte y cuatro en la zona central.

Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por probables tormentas eléctricas en el país.

El organismo detalló que el fenómeno meteorológico podría registrarse en seis comunas; dos al norte y cuatro en la zona central.

Alerta por tormenta eléctrica en seis regiones de Chile

A continuación, revisa los mapas de las zonas que podrían verse afectadas por probables tormentas eléctricas, causa y hasta cuándo se prolongará el fenómeno según la Dirección Meteorológica de Chile.

Tormenta eléctrica en Arica y Parinacota y Tarapacá

Áreas afectadas por región : Arica y Parinacota (cordillera) y Tarapacá (cordillera).

: (cordillera) y (cordillera). Condición sinóptica : Alta de Bolivia.

: Alta de Bolivia. Duración: Entre la tarde y la noche de hoy, jueves 8 de enero.

Tormenta eléctrica en Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins