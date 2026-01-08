 Alerta por tormenta eléctrica en seis regiones de Chile: Revisa zonas afectadas y horarios - Chilevisión
08/01/2026 10:37

Alerta por tormenta eléctrica en seis regiones de Chile: Revisa zonas afectadas y horarios

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, el fenómeno podría registrarse en seis comunas; dos al norte y cuatro en la zona central.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por probables tormentas eléctricas en el país.

El organismo detalló que el fenómeno meteorológico podría registrarse en seis comunas; dos al norte y cuatro en la zona central.

Alerta por tormenta eléctrica en seis regiones de Chile

A continuación, revisa los mapas de las zonas que podrían verse afectadas por probables tormentas eléctricas, causa y hasta cuándo se prolongará el fenómeno según la Dirección Meteorológica de Chile.

Tormenta eléctrica en Arica y Parinacota y Tarapacá

  • Áreas afectadas por región: Arica y Parinacota (cordillera) y Tarapacá (cordillera).
  • Condición sinóptica: Alta de Bolivia.
  • Duración: Entre la tarde y la noche de hoy, jueves 8 de enero.

Tormenta eléctrica en Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins

  • Áreas afectadas por región: Coquimbo (cordillera costa, precordillera, valles precordilleranos y cordillera), Valparaíso (litoral, cordillera costa, precordillera, valles precordilleranos y cordillera), Metropolitana (cordillera costa, valle precordillera y cordillera) y O'Higgins (precordillera y cordillera).
  • Condición sinóptica: Baja segregada
  • Duración: Entre la mañana y la noche de hoy, jueves 8 de enero.

