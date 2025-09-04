 Desbaratan banda dedicada al tráfico de drogas: Hay 18 detenidos, entre ellos, un exfutbolista - Chilevisión
04/09/2025 16:11

Desbaratan banda dedicada al tráfico de drogas: Hay 18 detenidos, entre ellos, un exfutbolista

Las diligencias de PDI se desarrollaron en las regiones de Tarapacá, Metropolitana y La Araucanía y sirvieron para descubrir un laboratorio para la fabricación de droga.

Un saldo de 18 personas detenidas dejó la "Operación Betis", llevada a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) en tres regiones del país.

El operativo se desarrolló en las regiones de Tarapacá, Metropolitana y La Araucanía y culminó con el desbaratamiento de una banda dedicada al tráfico de drogas, cuyas ganancias habrían sido de cerca de $9 mil millones de pesos.

La organización habría utilizado empresas como fachadas para movilizar las sustancias ilícitas y casas de cambio para el blanqueo de capitales.

Asimismo, habría operado un laboratorio para la fabricación de droga.

Entre los 18 detenidos se encuentra el exjugador de fútbol Cristopher Veas, presunto líder de la agrupación, quien jugó en equipos de Chile y disputó un campeonato de tercera división en Europa.

En ese sentido, la operación habría recibido dicho nombre por el Real Betis, club de fútbol español, ya que la mayoría de los miembros compartía equipo en una liga amateur.

De acuerdo a los antecedentes destapados, los integrantes de la banda también habrían planificado y cometido delitos después de jugar partidos, en los denominados 'tercer tiempo'. 

