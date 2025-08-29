 PDI ofrece trabajos para civiles con sueldos de hasta $2 millones: Revisa cómo postular - Chilevisión
29/08/2025 16:42

PDI ofrece trabajos para civiles con sueldos de hasta $2 millones: Revisa cómo postular

Estas oportunidades laborales están pensadas para profesionales y técnicos que no pertenecen a la planta policial, pero que pueden aportar con sus conocimientos en otras áreas de la institución.

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) abrió nuevas vacantes dirigidas a civiles que quieran formar parte de la institución en distintas áreas de apoyo.

Estas oportunidades laborales están pensadas para profesionales y técnicos que no pertenecen a la planta policial, pero que pueden aportar con sus conocimientos en áreas administrativas, tecnológicas, científicas y de gestión.

El proceso de postulación es completamente digital y se encuentra disponible en el sitio oficial de la institución. Allí se detallan los requisitos, cargos vigentes, beneficios y plazos.

Puestos de trabajo para civiles en la PDI

La PDI publica constantemente ofertas laborales que pueden variar en cada convocatoria. Actualmente, hay cinco procesos vigentes para civiles:

Profesional kinesiólogo

  • Título: Kinesiología
  • Comuna: Ñuñoa, región Metropolitana.
  • Años de experiencia: 2
  • Jornada: 44 horas semanales
  • Sueldo: $1.940.578

Técnico en Odontología

  • Título: Técnico en Odontología con Mención en Higiene Dental
  • Comuna: Sin definir
  • Años de experiencia: 2
  • Jornada: 44 horas semanales
  • Sueldo: $1.012.800

Profesional tecnólogo(a) médico mención laboratorio clínico, hematología y banco de sangre

  • Título: Tecnólogo Médico mención Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre
  • Comuna: Ñuñoa, región Metropolitana
  • Años de experiencia: 2
  • Jornada: 44 horas semanales
  • Sueldo: $1.940.578

Técnico de laboratorio clínico

  • Título: Técnico Laboratorio Clínico Banco de Sangre e Imagenología
  • Comuna: Ñuñoa, región Metropolitana
  • Años de experiencia: 2
  • Jornada: 44 horas semanales
  • Sueldo: $1.012.800

Técnico nivel superior en enfermería

  • Título: Técnico en Enfermería
  • Comuna: Ñuñoa, región Metropolitana
  • Años de experiencia: 1
  • Jornada: 44 horas semanales
  • Sueldo: $1.012.800

¿Cómo postular a reclutamiento de la PDI?

  • Ingresar al portal oficial de empleos de la PDI: postulaciones.investigaciones.cl

  • Revisar las ofertas disponibles

  • Seleccionar el cargo de interés y leer los requisitos.

  • Completar la postulación en línea adjuntando los documentos solicitados.

  • Esperar la notificación del proceso de selección a través del correo electrónico registrado.

