PDI ofrece trabajos para civiles con sueldos de hasta $2 millones: Revisa cómo postular - Chilevisión

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) abrió nuevas vacantes dirigidas a civiles que quieran formar parte de la institución en distintas áreas de apoyo.

Estas oportunidades laborales están pensadas para profesionales y técnicos que no pertenecen a la planta policial, pero que pueden aportar con sus conocimientos en áreas administrativas, tecnológicas, científicas y de gestión.

El proceso de postulación es completamente digital y se encuentra disponible en el sitio oficial de la institución. Allí se detallan los requisitos, cargos vigentes, beneficios y plazos.

Puestos de trabajo para civiles en la PDI

La PDI publica constantemente ofertas laborales que pueden variar en cada convocatoria. Actualmente, hay cinco procesos vigentes para civiles:

Profesional kinesiólogo

Título: Kinesiología

Comuna: Ñuñoa, región Metropolitana.

Años de experiencia: 2

Jornada: 44 horas semanales

Sueldo: $1.940.578

Técnico en Odontología

Título: Técnico en Odontología con Mención en Higiene Dental

Comuna: Sin definir

Años de experiencia: 2

Jornada: 44 horas semanales

Sueldo: $1.012.800

Profesional tecnólogo(a) médico mención laboratorio clínico, hematología y banco de sangre

Título: Tecnólogo Médico mención Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre

Comuna: Ñuñoa, región Metropolitana

Años de experiencia: 2

Jornada: 44 horas semanales

Sueldo: $1.940.578

Técnico de laboratorio clínico

Título: Técnico Laboratorio Clínico Banco de Sangre e Imagenología

Comuna: Ñuñoa, región Metropolitana

Años de experiencia: 2

Jornada: 44 horas semanales

Sueldo: $1.012.800

Técnico nivel superior en enfermería

Título: Técnico en Enfermería

Comuna: Ñuñoa, región Metropolitana

Años de experiencia: 1

Jornada: 44 horas semanales

Sueldo: $1.012.800

¿Cómo postular a reclutamiento de la PDI?