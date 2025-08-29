PDI ofrece trabajos para civiles con sueldos de hasta $2 millones: Revisa cómo postular - Chilevisión

Estas oportunidades laborales están pensadas para profesionales y técnicos que no pertenecen a la planta policial, pero que pueden aportar con sus conocimientos en otras áreas de la institución.
La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) abrió nuevas vacantes dirigidas a civiles que quieran formar parte de la institución en distintas áreas de apoyo.
Estas oportunidades laborales están pensadas para profesionales y técnicos que no pertenecen a la planta policial, pero que pueden aportar con sus conocimientos en áreas administrativas, tecnológicas, científicas y de gestión.
El proceso de postulación es completamente digital y se encuentra disponible en el sitio oficial de la institución. Allí se detallan los requisitos, cargos vigentes, beneficios y plazos.
La PDI publica constantemente ofertas laborales que pueden variar en cada convocatoria. Actualmente, hay cinco procesos vigentes para civiles:
Ingresar al portal oficial de empleos de la PDI: postulaciones.investigaciones.cl
Revisar las ofertas disponibles
Seleccionar el cargo de interés y leer los requisitos.
Completar la postulación en línea adjuntando los documentos solicitados.
Esperar la notificación del proceso de selección a través del correo electrónico registrado.