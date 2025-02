Cámaras, ropa y llamados: Las pistas que dejó la desaparición de niña de 13 años el 14 de febrero - Chilevisión

Continúa la búsqueda de Ivone Alvarado, una niña de 13 años que desapareció el viernes 14 de febrero tras salir de su hogar en Estación Central.

A siete días de la última vez que fue vista aún no se tiene novedades, pero la familia ha podido encontrar pistas para recrear parte del recorrido de la menor de edad y las actividades que tuvo el viernes de San Valentín.

Yuri, madre de la joven -ambas colombianas-, contó a CHV Noticias que "no sé dónde se fue, con quién esta, no sabemos nada". Es por esto que inició una búsqueda y empapeló de afiches de la niña en el sector aledaño al Metro San Alberto Hurtado.

Actualmente el caso lo lidera la Fiscalía Centro Norte y las diligencias siguen en desarrollo. La madre pide que la búsqueda llegue a amistades y se puedan revisar el resto de las cámaras para dar con el paradero.

Las pistas de la desaparición de Ivone Alvarado

1. Para la madre de Ivone, el comprotamiento de la niña fue sorpresivo, ya que dice que los únicos viajes que la niña hacía sola eran para ir a comprar en el barrio.

Según el relato, su hija le dijo que iba a salir de la casa tras sostener una discusion. Tras esto salió del departamento. Sin embargo, habría regresado minutos después, ya que le golpeó la puerta pero no alcanzaron a abrir a tiempo y ya no estaba, por lo que creen que se fue.

2. Otro testimonio que ayuda a ordenar la cronología de la desaparición es el de Ricardo, vendedor de almacén que vio a la niña la tarde del viernes: "Como a las 17:30 o 18:00, compró unas caramelitos, tranquila, normal, compró y se fue"

Sin embargo, "como a las 23.15 su mamá viene a decir que su hija estaba desparecida con una foto de ella".

3. Otro de los detalles que ha llamado la atención es la ropa de Ivone Alvarado. Gracias a dos registros de cámaras se puede apreciar que vestía con falda blanca, polerón negro y clacetines largos.

Pero el mismo Ricardo, el vendedor del almacén, aportó que cuando la atendió la tarde del viernes 14 vestía diferente: "Tenía una suéter o polerón negro y camisa de color amarrada hacia un lado". Es por esto que su madre cree que la niña volvió a su casa y se cambió de ropa antes de salir.

4. Una de las pistas clave que se tienen de la jornada son los registros de dos cámaras de seguridad. La primera es la del edificio: Tras abandonar el departamento se la ve en el ascensor arreglarse el pelo en el espejo.

Y la segunda es una cámara en la vía pública: Acá se la ve saliendo del recinto y alejándose de su hogar, presúntamente en dirección al Metro.

5. La niña está incomunicada, pero no porque no conteste el celular, si no porque no tiene uno. Yuri indicó a que su hija extravió su teléfono móvil hace un tiempo y no tienen cómo ubicarla.

"No creo que haya hablando con nadie porque no tiene cómo y del computador que tenemos nosotros no tiene la clave", sostuvo.

6. Finalmente, la madre de Ivone contó a Contigo en Directo que ha recibido presuntos llamados extorsivos para entregar información de la menor de edad.

"Una persona que me quiso extorsionar me llamó. Me dijo que tenía a Ivone y que yo tenía que hacer lo que me dijera para que me contactara con ella", relató Yuri.