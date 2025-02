Desesperada madre busca hace días a hija de 13 años: Testigo la habría visto con hombre mayor - Chilevisión

Su madre, Yuri, señaló que la menor salió aquel día sin permiso desde su hogar, algo que antes nunca había sucedido. Además, la joven no tiene celular.

Una joven de 13 años, identificada como Ivonne Alvarado, lleva tres días desaparecida tras salir de su casa en Estación Central el pasado viernes 14 de febrero y desde ese momento no se sabe nada de ella.

Su madre, Yuri, señaló que la menor salió aquel día sin permiso desde su hogar, algo que antes nunca había sucedido. Además, la joven no tiene celular y ni siquiera tarjeta bip, por lo que la situación alertó de inmediato a su familia, quien la comenzó a buscar.

En conversación con el programa Buenos Días a Todos de TVN, la madre señaló que obtuvieron una pista, la cual puede resultar clave en la investigación que lleva adelante Carabineros.

Testigo habría visto a menor junto a un hombre mayor

Yuri comentó que un amigo de la joven se puso en contacto con ella y le afirmó que vio a Ivonne el sábado en un Aquapark, donde estaba acompañada de un hombre alto, moreno y que tenía unos 30 años más que ella aproximadamente.

La mujer agregó que el joven le aseguró que esa persona se trataba de Ivonne, porque incluso la saludó, al igual que su hermano.

Tras esta información, desde Carabineros le informaron a Yuri que irían al parque acuático a revisar las cámaras para confirmar si se trataba de Ivonne y obtener más información de su acompañante.

El desesperado llamado de la madre de Ivonne

Aprovechando la entrevista, la madre de Ivonne le dejó un mensaje a su hija durante la desesperada búsqueda que realiza toda su familia.

"Yo sé que como madre he cometido errores, pero tú sabes que yo te quiero, que yo siempre me preocupo por ti, que todo lo que hago es por el bien tuyo. Tú sabes que yo siempre te aconsejo y te digo que no hagas ciertas cosas por tu bien. Entonces, yo quiero que tú vuelvas y que sepas que yo te amo sobre todas las cosas", manifestó.