Murieron en el lugar: Dos jóvenes fueron asesinados a tiros al interior de un vehículo en Talca - Chilevisión

Personal de la Brigada de Homicidios de la PDI realizó peritajes en el lugar de los hechos, donde las víctimas perdieron la vida producto de ataques balísticos.

Durante la madrugada de este miércoles se registró un doble homicidio en el sector norte de Talca, región del Maule.

Según información recabada por el Diario El Centro, las víctimas serían dos jóvenes de 18 y 25 años que fueron atacados con armas de fuego mientras se encontraban al interior de un automóvil.

Las primeras indagaciones señalan que, al momento de ser encontrados, ambos presentaban múltiples impactos balísticos con heridas de extrema gravedad.

Investigan doble homicidio a jóvenes en sector de Talca

Luego de que se reportara el ataque, personal de Carabineros y SAMU llegaron hasta el lugar de los hechos en la población Villa Gonzalo de Talca para prestar asistencia a las víctimas.

Sin embargo, pese a los intentos de reanimación, ambos murieron en el lugar.

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios y personal de laboralística de la PDI realizaron peritajes en la zona, mientras que la investigación está en manos de la Fiscalía Regional del Maule.