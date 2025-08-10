 Joven casi pasa un año preso por culpa de su hermano en el Biobío: Esta es su historia - Chilevisión
10/08/2025 09:38

Joven casi pasa un año preso por culpa de su hermano en el Biobío: Esta es su historia

La orden establecía que el joven debía cumplir una pena superior a 300 días en el Complejo Penitenciario Biobío, por un delito registrado en Taltal.

Publicado por Gabriela Valdés

La Defensoría Penal Pública presentó un recurso de amparo para evitar que un joven fuera encarcelado por casi un año debido a una suplantación de identidad por parte de su hermano.

Según consignó La Tercera, el afectado de nombre Jhulian, acompañado de su coordinadora de caso, informaron al defensor penal público Pablo Ardouin y al Juzgado de Garantía de Concepción que pesaba sobre él una orden de detención por un caso en el que no estaba involucrado, ya que se trataba de una suplantación de identidad cometida por su hermano Brian.

La orden indicaba que el joven debía cumplir una condena de más de 300 días en el Complejo Penitenciario Biobío por un delito ocurrido en Taltal.

El hermano, por su parte, acudió a las oficinas de la Defensoría Regional del Biobío para reconocer que había utilizado la identidad de Jhulian y que, durante su arresto y proceso judicial, Carabineros nunca verificó su verdadera identidad, lo mismo que al momento de ingresar al penal de Taltal.

Se ordenó la libertad inmediata del joven

Durante la jornada, y luego de que la Defensoría presentara el recurso, se efectuó una nueva audiencia en la que el tribunal resolvió que no existían fundamentos suficientes para anular la condena de Jhulian. Sin embargo, estimó excesivo mantener la orden de reingreso, dado que podría ser inocente.

En consecuencia, se dispuso su liberación inmediata, imponiéndole arraigo nacional como medida cautelar mientras se aclara su situación judicial, y se emitió una orden de detención en contra de su hermano Brian.

