Joven casi pasa un año preso por culpa de su hermano en el Biobío: Esta es su historia - Chilevisión

El hermano, por su parte, acudió a las oficinas de la Defensoría Regional del Biobío para reconocer que había utilizado la identidad de Jhulian y que, durante su arresto y proceso judicial, Carabineros nunca verificó su verdadera identidad, lo mismo que al momento de ingresar al penal de Taltal.
Se ordenó la libertad inmediata del joven
Durante la jornada, y luego de que la Defensoría presentara el recurso, se efectuó una nueva audiencia en la que el tribunal resolvió que no existían fundamentos suficientes para anular la condena de Jhulian. Sin embargo, estimó excesivo mantener la orden de reingreso, dado que podría ser inocente.
En consecuencia, se dispuso su liberación inmediata, imponiéndole arraigo nacional como medida cautelar mientras se aclara su situación judicial, y se emitió una orden de detención en contra de su hermano Brian.