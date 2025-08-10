Joven casi pasa un año preso por culpa de su hermano en el Biobío: Esta es su historia - Chilevisión

La orden establecía que el joven debía cumplir una pena superior a 300 días en el Complejo Penitenciario Biobío, por un delito registrado en Taltal.

La Defensoría Penal Pública presentó un recurso de amparo para evitar que un joven fuera encarcelado por casi un año debido a una suplantación de identidad por parte de su hermano.

Según consignó La Tercera, el afectado de nombre Jhulian, acompañado de su coordinadora de caso, informaron al defensor penal público Pablo Ardouin y al Juzgado de Garantía de Concepción que pesaba sobre él una orden de detención por un caso en el que no estaba involucrado, ya que se trataba de una suplantación de identidad cometida por su hermano Brian.

La orden indicaba que el joven debía cumplir una condena de más de 300 días en el Complejo Penitenciario Biobío por un delito ocurrido en Taltal.