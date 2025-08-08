Defensoría Penal Pública contradice acusación contra abogado de Manuel Monsalve - Chilevisión

La abogada de la denunciante apuntó a Víctor Providel, asegurando que ayudó a difundir información privada de su representada “con el único objetivo de desprestigiar su imagen”.

La Defensoría Penal Pública desmintió este viernes la acusación que María Elena Santibáñez, abogada de la denunciante de Manuel Monsalve, realizó contra el defensor penal público del exsubsecretario del Interior, Víctor Providel Labarca.

A través de un comunicado Daniela Báez, defensora Regional Metropolitana Norte, señaló que “de acuerdo con los antecedentes con los que nosotros contamos y que fueron expuestos directamente por el fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendáriz, a mi en mi calidad de defensora Regional Metropolitana Norte y que entendemos, (son) los mismos con los que cuenta la abogada querellante doña María Elena Santibáñez, estos no se condicen con lo que ella ha aseverado”.

Sobre la denuncia de la abogada señalaron que “vemos con preocupación, que se hayan vertido tan graves acusaciones que afectan el ejercicio legal de la defensa y la ética profesional que caracteriza a todos nuestros defensores penales públicos”.

“Queremos ser enfáticos que el cambio de un defensor penal público solo se produce por infracción a los estándares de defensa o por requerimiento del imputado”, agregaron.

Denuncia contra el abogado de Monsalve

Este jueves María Elena Santibáñez, abogada de la denunciante de Manuel Monsalve, realizó una denuncia contra el defensor penal público Víctor Providel Labarca.

La defensora apuntó al abogado del exsubsecretario del Interior por presumiblemente intentar ayudar a difundir aspectos de la vida privada de su representada con el fin de desprestigiar su imagen a través de medios de comunicación.

“Hemos tomado conocimiento de conductas desarrolladas por el defensor penal público del imputado Manuel Monsalve Benavides, don Víctor Providel Labarca, consistentes en cooperar activamente con imputados que están siendo investigados por delitos que afectan la intimidad de nuestra representada”, indicó.

Según consigna el escrito, esto se habría hecho “con el objetivo de difundir en medios de comunicación aspectos de su vida privada, que en nada se vinculan con la investigación formalizada en contra del señor Monsalve, con el único objetivo de desprestigiar su imagen”.