Hombre se parapetó tras ser sorprendido robando y desplegó amplio operativo en Estación Central - Chilevisión

De acuerdo a información preliminar, se trata de un sujeto que habría cometido un robo en contra de una mujer y que, tras ser descubierto por un inspector municipal, escapó hasta una casa del sector.

Carabineros realizó un operativo durante la mañana de este jueves a raíz de un sujeto parapetado al interior de una casa en Estación Central.

De acuerdo a información preliminar, se trata de un hombre que habría cometido un robo en contra de una mujer, momento en que fue descubierto por un inspector municipal.

Tras advertir la presencia de personal de seguridad, el antisocial huyó a pie hasta un pasaje ubicado entre las calles Aysén con Quellón de la mencionada comuna y procedió a esconderse al interior de una vivienda.

Hasta ese lugar llegó un grupo de cerca de 20 funcionario de Carabineros que desplegaron un amplio operativo para dar con el sospechoso.

Preliminarmente se conoció que portaba un arma, sin embargo esto quedó en materia de investigación de las policias.

Carabineros capturó a sujeto parapetado

En conversación con Contigo en la Mañana, el Teniente Coronel Pablo Alcaíno de la Prefectura Central confirmó que “esta persona se encontraba parapetada al interior del domicilio, por lo tanto pedimos medios especializados de GOPE para pudieran intervenir”.

De acuerdo a la información policial, el delincuente se encontraba en el entretecho de una casa y mantenía en su posesión especies que no fueron especifícadas.

El hombre fue detenido y se procedió a trasladarlo hasta la 58° comisaría de Estación Central y no se reportaron lesionados a raíz del procedimiento.