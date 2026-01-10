 Pelea terminó con homicidio en Estación Central: Víctima fue atacada con arma blanca - Chilevisión
10/01/2026 09:14

Pelea terminó con homicidio en Estación Central: Víctima fue atacada con arma blanca

Un crimen se registró este viernes en Estación Central, donde se produjo una riña entre un hombre chileno y otra persona de nacionalidad haitiana, quien se encontraba en situación de calle junto a su pareja. Por motivos que se investigan, durante la riña el atacante sacó un arma blanca y le propinó certeras puñaladas a la víctima extranjera, quien perdió la vida a los pocos minutos. El agresor, quien contaba con antecedentes penales, fue detenido en el lugar. La Brigada de Homicidios de la PDI realiza las primeras diligencias y quedó encargada de la investigación.

