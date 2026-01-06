 PDI arrestó a alcalde de Colbún y fue liberado a las horas tras pago de millonaria fianza - Chilevisión
06/01/2026 17:07

PDI arrestó a alcalde de Colbún y fue liberado a las horas tras pago de millonaria fianza

El jefe comunal Pedro Pablo Muñoz permaneció por varias horas en el Segundo Juzgado de Letras de Linares. Sin embargo, fue liberado tras el pago de la millonaria fianza.

Publicado por CHV Noticias

Durante la mañana de martes, la Policía de Investigaciones (PDI) llegó al domicilio del alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz, para concretar su detención.

El proceso se enmarca en una investigación conocida como caso Facturas, donde una empresa privada demandó al municipio por el no pago de facturas que habían sido factorizadas por la Constructora Pereira e Hijos Limitada.

De esta manera, la situación dio origen a la acción judicial que derivó en la detención del jefe comunal, quien fue trasladado hasta el Segundo Juzgado de Letras de Linares.

Alcalde de Colbún fue detenido y liberado el mismo día tras pago de fianza

Según consignó el medio regional Diario El Centro, el alcalde Muñoz fue liberado esta misma jornada tras el pago de fianza de $114 millones.

Pese a lo anterior, el jefe comunal volvió a Colbún para encabezar una sesión extraordinaria del Concejo Municipal.

"El municipio, a través de la jurídica, tuvo que pagar (...) De lo contrario, el alcalde queda detenido, preso, por desacatar la orden de un tribunal", afirmó al Concejo.

Sin embargo, uno de los concejales pidió explicaciones sobre quién aprobó el millonario monto pagado y de dónde salieron los montos. 

"De acuerdo al presupuesto 2026, se dejaron $150 millones para este tipo de causas (...) Los municipios siempre estamos expuestos a demandas y tiene que quedar estipulado dentro del ítem por daños a terceros", explicó Muñoz.

