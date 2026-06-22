Hombre fue baleado mientras conducía en Peñalolén: Habría sido amenazado tras pelea en una feria

Producto del ataque, la víctima chocó contra el frontis de una casa y el vehículo quedó incrustado.

Durante la tarde de este domingo, un hombre fue atacado a disparos mientras conducía su vehículo en la comuna de Peñalolén.

La víctima terminó perdiendo el control del vehículo e impactó el frontis de un domicilio, quedando incrustado.





Los antecedentes del ataque

Según información policial, los hechos ocurrieron a eso de las 14:00 horas en la intersección de las calles Venezuela con Santa María.

Según explicó el inspector Nelson Morales, de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI): “La víctima, quien se trasladaba en un vehículo particular, es interceptada por otro, del cual desciende el copiloto, quien, premunido con un arma de fuego, efectúa diversos disparos”.

La víctima es feriante y durante la mañana había tenido una discusión con otro sujeto por problemas de espacio en la feria libre que se ubica en avenida El Valle, donde habría recibido amenazas.

Una vez ocurrido el ataque, el responsable de los disparos vuelve a ingresar al automóvil y huye del sitio del suceso, por lo que se desconoce si se trata de la misma persona que efectuó las amenazas.

El hecho fue captado en las cámaras de seguridad del sector y los vecinos asistieron rápidamente a la víctima, siendo trasladado al hospital Dr. Luis Tisné de la misma comuna.

La Brigada de Homicidios de la PDI está trabajando en las diligencias correspondientes para arrestar a quienes resulten responsables.