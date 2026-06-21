Balacera frente a centro juvenil de La Florida deja un muerto y un adolescente herido: 35 niños estaban en el lugar

Las víctimas habían viajado a Santiago para comprar una retroexcavadora, sin embargo, se habría tratado de un engaño ya que fueron interceptados por sujetos armados.

La tarde de este sábado se registró una balacera en las afueras del Centro Juvenil Don Bosco, en la comuna de La Florida, que dejó a un hombre fallecido y a un adolescente lesionado. Las circunstancias del hecho están siendo investigadas por la Policía de Investigaciones.

El ataque ocurrió a pocos metros de un salón donde 35 niños participaban de una once comunitaria. Los menores presenciaron la situación mientras los adultos a cargo intentaban resguardarlos.

De acuerdo con el comisario Tom Hunter, de la Brigada de Robos (BIRO) Sur Oriente de la PDI, el procedimiento se inició tras una denuncia por robo con homicidio. Al llegar al lugar, los detectives encontraron a un hombre de aproximadamente 25 años fallecido producto de un impacto balístico.





Asimismo, un adolescente de 17 años que acompañaba a la víctima resultó con lesiones en la cabeza tras ser golpeado con la empuñadura de un arma de fuego, por lo que fue trasladado por Carabineros hasta el Hospital de La Florida.

Según la información recabada hasta ahora, ambas víctimas habían viajado a Santiago con la intención de concretar la compra de una máquina retroexcavadora. Sin embargo, al llegar a la dirección acordada se encontraron con el recinto comunitario.

Tras descender de su vehículo para consultar al guardia del centro por la supuesta venta de la maquinaria, fueron abordados por tres sujetos encapuchados y armados, quienes efectuaron múltiples disparos.

A raíz de ello, una de las víctimas intentó refugiarse al interior del recinto, pero fue alcanzada por los proyectiles. Los atacantes huyeron del lugar y ahora la PDI realiza diligencias para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.