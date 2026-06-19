De Transformes a Peppa Pig: El evento inmersivo que promete encantar a toda la familia en La Florida

Durante casi dos meses, niños y adultos vivirán una aventura diseñada para estimular la imaginación, el movimiento y los vínculos familiares con los universos de Peppa Pig, Play-Doh, Monopoly y más.

El pasado 11 de junio abrió sus puertas Family Fest Powered by Hasbro, una experiencia inmersiva que invita a las familias a reconectarse a través del juego y sumergirse en algunos de los universos más icónicos del entretenimiento mundial.

Los niños y adultos vivirán una aventura diseñada para estimular la imaginación, el movimiento y los vínculos familiares en un espacio físico, inmersivo, emocional y creativo donde el juego vuelve a ocupar un lugar central.

Family Fest: Fecha, ubicación y entradas

En Family Fest, niños y adultos podrán sumergirse en los universos de algunas de las franquicias más reconocidas del mundo , como Peppa Pig, My Little Pony, Play-Doh, Transformers, Furby, Monopoly y Nerf.

El recorrido consiste en una experiencia estructurada en torno a una Sala de Misión Central, una Plaza Principal con espectáculos e instancias participativas, y múltiples estaciones temáticas, que combinan desafíos físicos, creativos y estratégicos.

Fecha: Hasta el 2 de agosto de 2026

Hasta el 2 de agosto de 2026 Lugar: Cenco Mall Florida Center

Cenco Mall Florida Center Venta general de entradas: a través de Ticketmaster

a través de Ticketmaster Producción y operación: BeFun Entertainment

BeFun Entertainment Horario: 09:30 a 19:00 horas

“Estamos muy orgullosos de ser pioneros en traer el concepto Family Fest a Chile y de seguir acercando experiencias de clase mundial a las familias, comentó Tomás Carrasco, CEO de BeFun Entertainment.

“Creemos profundamente en el poder del juego como una herramienta real de conexión entre padres e hijos, y esta experiencia ha sido diseñada para ser disfrutada en familia”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BeFun Entertainment (@befunentertainment)

Accesibilidad e inclusión en Family Fest

Desde BeFun Entertainment señalan que todo el recorrido ha sido diseñado bajo un enfoque de accesibilidad e inclusión, permitiendo que todos los niños y niñas puedan participar y disfrutar de cada estación sin limitaciones.

Entre ellas se encuentran espacios adaptados para usuarios de silla de ruedas, staff capacitado para brindar atención adecuada y una Zona de la Calma.

Además de herramientas especialmente diseñadas para niños neurodivergentes, como lanyards de identificación y un Kit de Calma que incluye inhibidores de ruido, reguladores sensoriales, tabla de pictogramas y mapa del recorrido.