De Transformes a Peppa Pig: El evento inmersivo que promete encantar a toda la familia en La Florida
Durante casi dos meses, niños y adultos vivirán una aventura diseñada para estimular la imaginación, el movimiento y los vínculos familiares con los universos de Peppa Pig, Play-Doh, Monopoly y más.
El pasado 11 de junio abrió sus puertas Family Fest Powered by Hasbro, una experiencia inmersiva que invita a las familias a reconectarse a través del juego y sumergirse en algunos de los universos más icónicos del entretenimiento mundial.
Los niños y adultos vivirán una aventura diseñada para estimular la imaginación, el movimiento y los vínculos familiares en un espacio físico, inmersivo, emocional y creativo donde el juego vuelve a ocupar un lugar central.
Family Fest: Fecha, ubicación y entradas
En Family Fest, niños y adultos podrán sumergirse en los universos de algunas de las franquicias más reconocidas del mundo, como Peppa Pig, My Little Pony, Play-Doh, Transformers, Furby, Monopoly y Nerf.
El recorrido consiste en una experiencia estructurada en torno a una Sala de Misión Central, una Plaza Principal con espectáculos e instancias participativas, y múltiples estaciones temáticas, que combinan desafíos físicos, creativos y estratégicos.
- Fecha: Hasta el 2 de agosto de 2026
- Lugar: Cenco Mall Florida Center
- Venta general de entradas: a través de Ticketmaster
- Producción y operación: BeFun Entertainment
- Horario: 09:30 a 19:00 horas
“Estamos muy orgullosos de ser pioneros en traer el concepto Family Fest a Chile y de seguir acercando experiencias de clase mundial a las familias, comentó Tomás Carrasco, CEO de BeFun Entertainment.
“Creemos profundamente en el poder del juego como una herramienta real de conexión entre padres e hijos, y esta experiencia ha sido diseñada para ser disfrutada en familia”, agregó.
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Accesibilidad e inclusión en Family Fest
Desde BeFun Entertainment señalan que todo el recorrido ha sido diseñado bajo un enfoque de accesibilidad e inclusión, permitiendo que todos los niños y niñas puedan participar y disfrutar de cada estación sin limitaciones.
Entre ellas se encuentran espacios adaptados para usuarios de silla de ruedas, staff capacitado para brindar atención adecuada y una Zona de la Calma.
Además de herramientas especialmente diseñadas para niños neurodivergentes, como lanyards de identificación y un Kit de Calma que incluye inhibidores de ruido, reguladores sensoriales, tabla de pictogramas y mapa del recorrido.