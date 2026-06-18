Hombre muere baleado en Pedro Aguirre Cerda tras altercado en paradero

Según se informó, la víctima se encontraba esperando locomoción colectiva cuando es abordado por un individuo que se movilizaba en bicicleta.

Un hombre falleció luego de recibir cuatro impactos balísticos tras protagonizar una discusión con un sujeto en un paradero de micro de Pedro Aguirre Cerda.

Según se informó, la víctima se encontraba esperando locomoción colectiva cuando es abordado por un individuo que se movilizaba en bicicleta.





Tras un intercambio de palabras, el sujeto sacó un arma de fuego y disparó en al menos seis ocasiones, donde la víctima falleció en el lugar.